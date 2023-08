BVB-Boss Watzke setzt voll auf Trainer Edin Terzic - ein erfrischendes Bekenntnis

Dortmund. BVB-Boss Hans-Joachim Watzke hat Dortmunds Trainer Edin Terzic in ungewöhnlich deutlicher Form das Vertrauen ausgesprochen. Ein Kommentar.

Wenn man der Statistik glauben möchte, erwartet Edin Terzic ein ungemütlicher Frühling. 684 Tage waren Borussia Dortmunds Trainer in den vergangenen 20 Jahren durchschnittlich im Job, ehe sie durch einen Neuen ersetzt worden sind. 684 Tage, nicht mal zwei Saisons also. Und in diese Zahl fließen ja schon die sieben außergewöhnlichen Jahre unter Jürgen Klopp ein. Stühle an der Strobelallee sind heiß.