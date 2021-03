BVB-Boss Watzke hofft auf Zuschauer beim DFB-Pokalfinale

Frankfurt. BVB-Boss Hans-Joachim Watzke träumt vond er Rückkehr der Zuschauer in die Fußballstadien - und hat nun ein konkretes Datum im Auge.

Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke kann sich eine Rückkehr der Zuschauer in die deutschen Stadien schon zum DFB-Pokalfinale Mitte Mai in Berlin vorstellen. Das sagte der BVB-Boss beim Kongress „Zwischen den Zeilen“ der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Das Endspiel könnte eine Art „Pilotprojekt“ sein, bei dem gegen Corona geimpfte Fans erstmals wieder zurück ins Stadion dürften.

Er wolle allerdings keine „Zwei-Klassen-Gesellschaft“ schaffen zwischen einem bereits geimpften Teil der Bevölkerung und denjenigen, die weiterhin auf eine Impfung gegen das Virus warteten, sagte Watzke. Aber diejenigen, die „in der Corona-Krise Heldenhaftes geleistet haben und mittlerweile geimpft sind“, am 13. Mai ins Berliner Olympiastadion zu lassen, „wer soll da denn etwas dagegen haben?“

Schon vor fünf Wochen hatte Watzke im Gespräch mit dieser Redaktion den Wunsch geäußert, geimpfte Menschen, die im medizinischen Bereich arbeiten, ins Stadion zu lassen: "Die, die unter härtesten Bedingungen jeden Tag ihre Gesundheit riskiert haben, sind für mich echte Helden", sagte er da. "Sie einladen zu dürfen, das wäre grandios, das wäre eine große Ehre für uns."

10.000 bis 15.000 Zuschauer als Ziel

Nun nennt er einen konkreten Zeitpunkt - und noch mehr: Zwischen 10.000 und 15.000 Fans kann sich der BVB-Boss vorstellen - vorausgesetzt, „die Politik und der Deutsche Fußball-Bund bekommen das hin“.

Für die Zuschauerrückkehr nennt er mehrere Gründe: „Erstens wäre es eine schöne Geste, zweitens würde es der Atmosphäre unglaublich guttun. Und drittens würde es die Gesellschaft insgesamt wieder etwas zusammenbringen. Deshalb müssen wir über solche Dinge sprechen.“ Man müsse sich auch fragen, ob mit zunehmendem Verlauf der Impfkampagne in Deutschland nicht doch „den Geimpften irgendwann einmal ein paar ihrer originären Rechte“ zurückgegeben werden sollten.

Für die kommende Saison rechnet Watzke mit Zuschauern

Für die kommende Saison rechnet der 61-Jährige ohnehin wieder mit Zuschauern in den Stadien. Er hoffe, dass ein Großteil der Bevölkerung bis August durchgeimpft sei, sagte Watzke. „Wenn man halbwegs den Lieferzusagen (für die Impfstoffe, d. Red.) glauben kann und wenn man halbwegs die Hoffnung hat, dass wir das managementmäßig hinbekommen, dann wäre es ja völlig krank, wenn du nicht mit Zuschauern für die nächste Saison planst.“

Zumindest für den BVB schloss Watzke auch aus, dass das Publikum in der Pandemie das Interesse verloren haben könnte - und nannte als Indizien die TV-Einschaltquoten und das weiterhin große Interesse an Dauerkarten. Aber: „Ob das in der Bundesliga überall in diesem Maße so bleiben wird, da bin ich auch nicht sicher.“