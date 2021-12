BVB-Boss Hans-Joachim Watzke stützt Marco Rose: "Volles Vertrauen"

Dortmund. Borussia Dortmund muss im Titelrennen abreißen lassen. In Berlin enttäuscht der BVB. Der Trainer Marco Rose bekommt vom Chef Rückendeckung.

BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hat sich am Sonntagmorgen vor Trainer Marco Rose gestellt. „Marco Rose macht das gut. Er kriegt die Zeit, das erste halbe Jahr war nicht so schlecht. Er hat die komplette Rückendeckung, das komplette Vertrauen“, sagte Watzke bei Bild-TV einen Tag nach der 2:3-Niederlage bei Hertha BSC.

BVB-Trainer Marco Rose betont: "Wir sind Zweiter"

Durch den Rückschlag haben die Dortmunder jetzt neun Punkte Rückstand auf den Tabellenführer FC Bayern. Die Meisterschaft rückt in weite Ferne. „Ich kann die Tabelle lesen, ich weiß, was es bedeutet, wenn Bayern neun Punkte Vorsprung hat“, erklärte Hans-Joachim Watzke. „Wir können es offensichtlich aktuell nicht leisten.“ Aber: „Wir haben fünf Punkte mehr als letztes Jahr.“ Auch Marco Rose meinte am Samstagabend in Berlin: „Wir sollen nicht vergessen, dass wir Zweiter sind.“

Drei Punkte hätte BVB-Trainer Marco Rose in Berlin gerne eingesammelt, doch es wurden null. Foto: dpa

BVB hat einige Rückschläge in der Hinrunde erlebt

Trotzdem hat der BVB erneut eine Hinrunde erlebt mit einigen Rückschlägen. Etwa das Aus in der Champions League. „Die Bundesliga ist okay, die Champions League ist nicht okay, das war keine gute Leistung. Im Pokal sind wir auf Kurs. Jetzt versuchen wir mal die Europa League anzugreifen“, sagte Hans-Joachim Watzke.

BVB-Chef Hans-Joachim Watzke hofft auf Verbleib von Erling Haaland

Der BVB-Geschäftsführer hofft weiterhin auf einen Verbleib von Erling Haaland. Der Stürmer kann den Klub im Sommer für eine Ausstiegsklausel von rund 75 Millionen Euro verlassen. Demnächst wolle man sich zusammensetzen, erzählte Watzke. Ich bin nicht so skeptisch. Es kann sein, dass es geht. Es kann auch sein, dass er bleibt. Ich weiß, dass sich ganz Europa um Erling bemüht. Aber er ist gut beraten, sich zu fragen, ob ihm ein weiteres Jahr BVB guttut.“

Er kämpfe für den BVB um Erling Haaland, aber auch für die Bundesliga, sagt Hans-Joachim Watzke. Denn jeder in Europa spreche ihn auf den Stürmer an. „Der hat eine große Ausstrahlung. Ich weiß, dass Real Madrid großes Interesse an ihm hat.“ (las)

