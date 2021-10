BVB bleibt Bayern-Jäger - aber Freiburg tut der Liga gut

Essen. Spannend ist die Bundesliga nur in der Frage, ob München nicht Meister wird. Freiburg springt sicher nicht ein, macht aber Spaß. Ein Kommentar.

Für etwas zu stehen, ist in der Fußball-Bundesliga nicht das Schlechteste. Klar, inzwischen ist ein Image in der höchsten Liga oft negativ belegt: Bayer Leverkusen wird nie einen Meisterbalkon an seinem Rathaus benötigen, RB Leipzig wird auf ewig als Dosenklub verschrien sein, und und und. Nichts, was man gerne über sich hört.