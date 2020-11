BVB-Blamage gegen den 1. FC Köln: Michael Zorc ist bedient

Hängende Köpfe beim BVB. Ein Bild, das man in den vergangenen Wochen von den Spielern und Verantwortlichen von Borussia Dortmund nicht mehr gewohnt war. Mit 1:2 haben die Schwarz-Gelben in der Fußball-Bundesliga gegen den kriselnden 1. FC Köln verloren. BVB-Sportdirektor Michael Zorc sprach in der Folge von einem „herben Rückschlag“ für seine Mannschaft. „Wir haben heute in vielen Bereichen nicht die Leistung gebracht wie in den vergangenen Wochen“, analysierte er.

Mehr News und Hintergründe zum BVB:

Denn nachdem die Dortmunder in den vergangenen beiden Partien gegen Hertha BSC (5:2) und den FC Brügge (3:0) jeweils ein Angriffsfeuerwerk abfeuerten, fehlte gegen den Abstiegskandidaten die Durchschlagskraft. „Wir haben unsere Offensive, insbesondere unser Außen nicht in gefährliche Situationen hereinbringen können“, ärgerte sich Zorc. „Deshalb konnten wir wenig Druck auf Köln aufbauen.“ Dass die Schwarz-Gelben dann noch zwei baugleiche Gegentore nach Ecke kassierten, macht Zorc nahezu sprachlos. „Das sagt auch vieles aus.“

Statt Lob wie in den vergangenen Wochen müssen sich die Dortmunder nun der berechtigen Kritik stellen. „Bei uns ist das eben so“, sagte Zorc. „Wir sind offensichtlich noch nicht so weit, wie wir uns erhofft haben – und wie wir selbst geglaubt haben. Wir konnten mit dem Lob vielleicht nicht so gut umgehen.“

BVB-Manager Michael Zorc. Foto: firo

BVB am Mittwoch gegen Lazio Rom

Der 58-Jährige hofft nun auf schnelle Besserung im Spiel des BVB. Denn schon am Mittwoch geht es für die Dortmunder weiter, wenn Lazio Rom in der Champions League nach Dortmund kommt (21.00 Uhr/Sky). „Da müssen wir wieder eine andere Leistung auf den Platz bringen“, sagte Zorc.

Durch die Niederlage gegen die Domstädter fallen die Dortmunder auf den dritten Tabellenplatz der Bundesliga zurück. RB Leipzig ist vorbeigezogen, der Rückstand auf Spitzenreiter FC Bayern ist auf vier Punkte angewachsen.