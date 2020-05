BVB bindet U17-Talent Nnamdi Collins langfristig

Dortmund. Borussia Dortmund verlängert den Vertrag mit dem 16 Jahre alten Abwehrspieler Nnamdi Collins bis 2023.

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat das international begehrte deutsche U17-Talent Nnamdi Collins langfristig an sich gebunden. Der BVB einigte sich mit dem 16 Jahre alten Abwehrspieler auf einen Vertrag bis 2023. "Wir wollen Nnamdi Schritt für Schritt an den Profibereich heranführen und ihm Zeit geben, sich zu entwickeln", sagte Sportdirektor Michael Zorc.

Collins, an dem mehrere englische Vereine anscheinend großes Interesse zeigten, könnte noch ein Jahr lang in der U17 spielen. Er soll aber in der kommenden Saison bereits in die U19 des BVB aufrücken. (sid)