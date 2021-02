BVB bestätigt: Terzic bleibt auch in der kommenden Saison

Dortmund. Im Sommer wird Marco Rose neuer BVB-Trainer. Doch auch für die Interimslösung Edin Terzic gibt es einen Plan – den hat Dortmund nun verraten.

Man hätte sich bei Borussia Dortmund eine störungsfreiere Vorbereitung auf das Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League beim FC Sevilla vorstellen können. Doch zumindest öffentlich war das so wichtige Spiel in Spanien zu Wochenbeginn deutlich überlagert von einer nicht minder wichtigen Personalie: Marco Rose wird in der kommenden Saison Trainer des BVB, Dortmund holt ihn dank einer Ausstiegsklausel für fünf Millionen Euro von Borussia Mönchengladbach.

Noch nicht final beantwortet war bislang die Frage, wie es mit Interimstrainer Edin Terzic weitergeht. Nach Informationen dieser Redaktion hatten die BVB-Bosse ihm unmittelbar nach der Verkündung der Rose-Verpflichtung signalisiert, dass sie mit ihm weiterarbeiten wollten. Am Dienstagabend wurde das dann auch offiziell verkündet.

BVB: Terzic rutscht in alte Rolle zurück

„Wir haben natürlich mit Edin gesprochen“, sagte Sportdiektor Michael Zorc im DAZN-Interview. „Edin wird in der kommenden Saison im Trainerteam bleiben und in seine alte Rolle als Co-Trainer zurückkehren.“ Auch Terzic erklärte, weiter für Dortmund arbeiten zu wollen – mochte sich ansonsten aber nicht allzu sehr zu der Thematik äußern: „Ich bin dazu da, um mich um die Gegenwart zu kümmern“, sagte er. Und da ist unser Thema nur Sevilla.“

Im Sommer dann tritt Terzic zurück ins zweite Glied, wird Rose zuarbeiten – der aus Gladbach auch sein Team aus den Assistenten Rene Maric und Alexander Zickler sowie Athletiktrainer Patrick Eibenberger mitbringen wird. Die Reaktionen auf den neuen Trainer und er Mannschaft seien „sehr positiv“ gewesen, erzählte Zorc.

Nach Informationen dieser Redaktion trägt dazu auch das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften bei, als der BVB in Gladbach 2:4 verlor – und die Gladbacher einen taktisch starken, gut organisierten und strukturierten Auftritt hinlegten. Das beeindruckte auch so manchen BVB-Spieler und steigert die Vorfreude auf den neuen Mann.

