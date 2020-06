BVB bestätigt: Götze fehlt auch im letzten Saisonspiel

Dortmund. Mario Götze kann zum BVB-Abschied nicht für den Klub auf dem Rasen auflaufen. Das hat familiäre Gründe.

Mario Götze bleibt ein Abschied von Borussia Dortmund auf dem Rasen verwehrt. Was sich in den vergangenen Tagen abgezeichnet hatte, bestätigte der BVB am Dienstag: Götze wird nicht zum Aufgebot gehören, wenn im letzten Saisonspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) die TSG Hoffenheim zu Gast ist.

Familie geht für Götze vor

Hintergrund ist die Geburt seines Sohnes Rome am 5. Juni – und damit einige Wochen zu früh. Daher musste er gemeinsam mit Mutter Ann-Kathrin noch eine Weile im Krankenhaus bleiben und auch danach noch einige Termine dort wahrnehmen – und Götze entschloss sich, seiner Familie Gesellschaft zu leisten. Dem Kind geht es gut, wie der Verein mitteilte.

Krankenhausbesuche verstößt gegen Hygienekonzept

Weil Götze mit seinen Krankenhausbesuchen aber gegen die Hygienebestimmungen der DFL in Corona-Zeiten verstieß, durfte der 28-Jährige seitdem nicht mehr am Mannschaftstraining teilnehmen. Vor der Rückkehr in den Trainings- und Spielbetrieb hätte er zwei negative Corona-Tests vorweisen müssen – dafür reicht die Zeit nun nicht.

Zuletzt hatte der 28-Jährige am 26. Mai bei der 0:1-Niederlage gegen den FC Bayern einen Kurzeinsatz absolviert. Weil sein Vertrag im Sommer ausläuft und er den BVB verlässt, wird es sein letztes Spiel für Dortmund bleiben.

Götzes Zukunft ist noch offen

Im Stadion wird er allerdings sein, denn der BVB will seinen langjährigen Spieler offiziell verabschieden. Götze war einst aus der Jugend zu den Profis gekommen, hatte 2009 sein Pflichtspieldebüt gefeiert. 2013 wechselte er zum FC Bayern, 2016 kehrte er zurück. Insgesamt bestritt er 219 Pflichtspiele für den BVB, in denen er 45 Tore schoss und 61 weitere vorbereitete.

Noch ist nicht bekannt, welchem Klub sich der Offensivspieler anschließen wird. Götze liebäugelt mit einem Engagement in Spanien und Italien, allerdings sind beide Länder und damit auch die Klubs von der Corona-Pandemie hart getroffen. Bis Mario Götze Klarheit hat, könnte es also noch eine Weile dauern.