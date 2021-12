5:0! BVB verabschiedet sich ordentlich aus der Königsklasse

Dortmund. Im letzten Gruppenspiel der Champions League besiegte Borussia Dortmund Besiktas Istanbul mit 5:0. Marco Reus und Erling Haaland trafen doppelt.

Jude Bellingham spielte wieder einmal eine tragende Rolle – an diesem Abend sogar im wörtlichen Sinne: Knapp eine halbe Stunde war gespielt zwischen Borussia Dortmund und Besiktas Istanbul, gerade hatte Donyell Malen den BVB 1:0 in Führung geschossen, da stürmte Bellingham als erster Gratulant heran und stemmte den Niederländer kurz in die Luft. Vorbereitet hatte der Engländer das Tor natürlich auch.

Bellingham im Mittelpunkt – daran hat man sich fast gewöhnt beim BVB, auch wenn dies zuletzt vor allem für Geschehnisse abseits des Platzes gegolten hatte: Am Dienstag erging das Urteil des Deutschen Fußballbundes im Fall Felix Zwayer. Bellingham hatte den Schiedsrichter nach dem verlorenen Topspiel gegen Bayern München harsch kritisiert, hatte an dessen Verwicklung in den Wettskandal um Robert Hoyzer erinnert. Das Sportgericht wertete dies als „unsportliches Verhalten“. Der 18-Jährige habe „die Unparteilichkeit des Schiedsrichters angezweifelt und letztlich in Abrede gestellt“, hieß es in der Begründung der DFB-Instanz, die 40.000 Euro Gedstrafe, aber keine Sperre verhängte.

BVB tritt am Samstag beim VfL Bochum an

Am Samstag beim VfL Bochum wird Bellingham also dabei sein können, und natürlich wirkte er auch im sportlich bedeutungslosen letzten Champions-League-Gruppenspiel mit. Der BVB stand ja vorher als Gruppendritter fest, Besiktas als Letzter. Und so ergab sich eine recht spannungsfreie Partie, die der BVB 5:0 (2:0) gewann – und bei der wieder ein Schiedsrichter auffällig werden sollte.

Doppelpack für den BVB: Marco Reus (in der Mitte). Foto: Getty Images

Bei den Dortmundern wurden einige etablierte Kräfte wie Torjäger Erling Haaland geschont. Dennoch kontrollierten sie die Partie gegen einen erschreckend harmlosen Gegner, schossen auch das eine oder andere Mal aufs Tor, ohne aber wirklich gefährlich zu werden. Bis zur 29. Minute: Da marschierte Bellingham durchs Mittelfeld, bediente im richtigen Moment Malen, dessen nicht sonderlich gefährlichen Schuss Torhüter Ersin Destanoglou unterm Körper durchrutschen ließ (29.).

Kurz vor der Halbzeitpause war die Partie dann entschieden: Mahmoud Dahoud drang in den Strafraum ein, Welinton touchierte ihn leicht von hinten. Schiedsrichter Francois Letexier reichte das dennoch für einen Elfmeterpfiff. Dann zückte der Franzose auch noch Rot, was im Stadion für allgemeine Fassungslosigkeit sorgte – zumal er den völlig überzogenen Platzverweis auch nach Gang zum Bildschirm nicht zurücknahm. Den Strafstoß verwandelte Reus sicher.

Die Gegenwehr der Türken erlahmte endgültig. Marco Reus spazierte durch den Strafraum und drei Gegenspieler sahen mit höflichem Interesse und hinreichendem Sicherheitsabstand zu, wie der BVB den Ball zum 3:0 einschob (53.).

BVB-Torjäger Haaland trifft zweimal nach seiner Einwechslung

Der Rest war ein besseres Auslaufen. Auch Erling Haaland durfte noch für eine knappe halbe Stunde mitwirken und trug zwei Treffer bei, als er zunächst eine Flanke von Nico Schulz (68./4:0) und dann eine Ecke von Mahmoud Dahoud (81./5:0) jeweils per Kopf über die Linie drückte (68.). Der angestrebte ordentliche Abschied aus der Champions League war gelungen.

Für den BVB geht die Europapokal-Saison im Februar in der Europa League weiter, in den Playoffs zur K.o.-Runde. Der Gegner wird am Montag ausgelost.

