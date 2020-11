BVB - Bayern: Drama um Nationalspieler Joshua Kimmich

Dortmund. Nationalspieler Joshua Kimmich hat sich beim Spiel zwischen dem BVB und den Bayern möglicherweise schwer verletzt. Tränen bei der Auswechslung.

Dem FC Bayern München und der deutschen Nationalmannschaft droht ein langfristiger Ausfall von Joshua Kimmich (25). Der Mittelfeldspieler der Bayern musste beim Topspiel in Dortmund in der 36. Minute verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Bei einem taktischen Foul an BVB-Stürmer Erling Haaland verletzte sich Kimmich selbst am Knie.

Dass es sich um eine schwere Verletzung handeln könnte, lassen die dramatischen Eindrücke auf dem Rasen vermuten. Kimmich kamen vor Schmerzen die Tränen. Trost erhielt er unter anderem von BVB-Profi Mats Hummels. Gestützt von zwei Betreuern verließ der Bayern-Spieler das Feld. Die Ärzte führten auf dem Spielfeld den sogenannten "Schubladentest" durch - eine diagnostische Methode zur Feststellung eines Kreuzbandrisses.

Eine genaue Diagnose gab es zunächst nicht. Kimmich kassierte für sein Foul an Haaland auch die Gelbe Karte. In der vergangenen Saison hatte der FCB-Leistungsträger mit seinem Tor noch das Spitzenspiel in Dortmund entschieden. Zuletzt gehörte er sowohl bei den Bayern als auch im DFB-Team zu den überragenden Spielern. Sowohl für den Rekordmeister als auch für die deutsche Nationalmannschaft wäre ein langfristiger Ausfall Kimmichs ein schwerer Rückschlag. (fs)