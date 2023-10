BVB bangt weiter um Emre Can, Julian Brandt und Julian Ryerson

Dortmund. Der BVB tritt am Sonntag bei Eintracht Frankfurt an. Drei Leistungsträger drohen auszufallen. Das ist der Stand bei Emre Can, Julian Brandt und Julian Ryerson.

Genau verraten, wie es um seine angeschlagenen Spieler steht, wollte Edin Terzic, Trainer des BVB, nicht. Am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) spielt Borussia Dortmund bei Eintracht Frankfurt, und der Klub bangt um Emre Can, Julian Brandt und Julian Ryerson.

„Alle haben noch nicht wieder mit der Mannschaft trainiert, sie werden weiter untersucht, haben sich deutlich besser gefühlt“, berichtete Terzic. „Sie konnten individuell ein paar Dinge machen. Sie waren laufen, waren im Kraftraum. Wir müssen sehen, ob es Sinn macht.“

BVB: Emre Can klagt über einen Pferdekuss

Julian Ryerson hatte beim 1:0-Erfolg krank gefehlt. Julian Brandt musste kurzfristig aufgrund eines Schlages auf die Wade aussetzen. Kapitän Emre Can wurde in der ersten Halbzeit ausgewechselt nach einem Pferdekuss am rechten Oberschenkel.

Man würde jede Situation immer individuell betrachten, sagte Terzic. Es gehe darum, dass man keinen längeren Ausfall riskiere, es spiele aber auch die Phase, in der sich der Verein befinde, eine Rolle.

News zum BVB

Auf Dortmund warten nach dem Frankfurt-Spiel weitere schwere Aufgaben: die TSG Hoffenheim im DFB-Pokal, der FC Bayern im Topspiel, Newcastle in der Königsklasse. „Wir haben derzeit viele Jungs, bei denen uns die Leistung gefällt, die verdient hätten, zu spielen.“ Sollte Emre Can draußen bleiben müssen, könnte ihn Salih Özcan auf der Sechs ersetzen, so wie er das schon in Newcastle in Hälfte zwei gemacht hatte.

Da lächelte er noch: Julian Brandt im BVB-Training in Newcastle. Foto: getty

BVB steht auf Rang 4 in der Bundesliga

Der BVB steht in der Bundesliga auf Rang vier, punktgleich mit dem FC Bayern. Die hohen Ziele des Vizemeisters sind trotz der Probleme am Saisonstart weiterhin alle greifbar. „Ihr wisst, dass wir noch mehr vor haben als nur den vierten Platz“, erklärte Edin Terzic. Es sei noch früh in der Saison. „Es geht darum, dass wir das, was wir uns hart erarbeitet haben, fortführen.“

