BVB bangt weiter um Emre Can - das sagt Edin Terzic

Dortmund. Vor dem Spitzenspiel gegen den FC Bayern sprach BVB-Trainer Edin Terzic über Ausgangslage und Personal. So steht es um Emre Can.

Es ist das Spitzenspiel der Fußball-Bundesliga: Borussia Dortmund emüpfängt am Samstag (18.30 Uhr) den FC Bayern München. Beide Teams sind in dieser Saison noch ungeschlagen, die Bayern liegen zwei Punkte vor dem BVB mit 23 Punkten auf Platz zwei. Die Dortmunder asind mit 21 Zählern Vierter - mit einem Sieg könnten sie am Team von Trainer Thomas Tuchel vorbeiziehen.

Vor dem Topspiel spricht BVB-Trainer Edin Terzic ab 13 Uhr auf der Pressekonferenz über die Ausgangslage, das Personal und seine Einschätzung zu den Bayern. Ist der Rekordmeister nach dem blamablen Pokal-Aus in Saarbrücken stark angeschlagen?

Die BVB-PK im Live-Ticker zum Nachlesen

13 Uhr: BVB-Trainer Edin Terzic hat das Podium vor den Journalisten betreten, die Fragerunde wird eröffnet. Vorabinfo: Wenig überraschend - das Spiel ist ausverkauft.

13:01 Uhr: Zum Personal: Bei Marius Wolf sieht es gut aus. Er steigt heute ins Mannschaftstraining ein, nachdem er jüngst im Pokalspiel gegen Hoffenheim angeschlagen raus musste. Dort fehlte auch Emre Can wegen Knieproblemen. Der Kapitän war gestern wieder auf dem Platz, er hat im individuellen und läuferischen Bereich gearbeitet, heute solle er mit der Mannschaft trainieren. Terzic: "Wir wissen aber auch, dass er länger gefehlt hat. Darüber hinaus hat sich die Personalsituation nicht verändert." Zwischen den Zeilen gelesen: Es sieht eher nicht so gut aus mit einem Can-Einsatz gegen die Bayern...

13:02 Uhr: Terzic über das Pokal-Aus der Bayern in Saarbrücken: "Ich habe selten zwei enttäuschende Leistungen der Bayern gesehen. Gegen uns sind ihre Sinne eh immer geschärfter als gegen andere Gegner. Es gab in dieser Saison Phasen, wo sie mit ihren Leistungen nicht ganz so zufrieden waren. Sie sind aber immer in der Lage, zu zünden. Mit 34 Toren liegen sie auf Rekordkurs“, sagte der BVB-Coach und fügte an: „Sie werden niemanden schonen."

13:03 Uhr: Über die Personalprobleme von Bayern-Trainer Thomas Tuchel: "Das spielt für uns in der Vorbereitung keine Rolle. Wir wissen, dass da ein schwerer Gegner kommt, der einiges Wiedergutmachen will. Wir wissen, dass diese Spiele durch Kleinigkeiten entscheiden werden können. Wir müssen eine gewisse Form von Effektivität in unser Spiel bekommen, um so ein Spiel für sich zu entscheiden."

13:04 Uhr: Der BVB wartet seit fünf Jahren auf einen Ligasieg gegen den Rivalen. „Wir sind in der Vergangenheit deutlich näher rangekommen, um sie zu ärgern. Wir müssen lernen, dass diese Spiele durch Kleinigkeiten entschieden werden können. Wir müssen Effektivität ins unser Spiel bekommen“, forderte Terzic.

13:05 Uhr: Wie will man Torjäger Harry Kane stoppen? "Es wird schwer, er hat viele Tore erzielt und einige vorbereitet", sagt Terzic. "Mit einer Manndeckung ist es schwer, ihn zu halten.Er öffnet sonst Räume, auf das Eins-gegen-Eins wollen wir uns nicht einlassen. Es ist also eine mannschaftliche Aufgabe. Wir wissen um seine Qualität, es ist eine spamnende Auftage. Aber wir sind zuversichtlich."

13:07 Uhr: Terzic: "Ich bin sehr zufrieden mit unserem Kader, mit der Flexibilität, mit der Breite. So können wir immer wieder auf Gegebenheiten reagieren."

13:09 Uhr: Marco Reus hat sich wieder festgebissen in der Startelf. "Er hat sich in den vergangenen Spielen deutlich verbessert gezeigt und bewiesen, warum er so wichtig für uns ist und wir den Vertrag im Sommer verlängert haben", sagt Terzic "Das hat uns aber wenig überrascht, wir wissen, wie wichtig Marco für Borussia Dortmund ist. Was ein bisschen untergeht, ist wie wichtig er für uns in der Defensive ist. Er hat ein unglaublich gutes Timing. Das Wichtigste ist aber, dass er gesund ist. Dann ist er für uns sehr wertvoll. Wir sind sehr zufrieden mit ihm. Er hat gegen Hoffenheim ein ganz tolles Spiel gemacht"

13:12 Uhr: Terzic zur Spitzengruppe in der Bundesliga: "Viele Mannschaften haben sich gut verstärkt. Es gibt immer wieder Mannschaften wie Leverkusen und Stuttgart, die es momentan richtig gut machen. Aber die Saison ist noch lang. Verganges Jahr haben wir zu diesem Zeitpunkt ganz anders über Union Berlin gesprochen."

13:14 Uhr: Terzic über den Support der Fans: "Das ist außergewöhnlich, wir haben zu Hause und auswärts immer die volle Unterstützung. Morgen gegen die Bayern wird es laut werden, am Dienstag gegen Newcastle und dann auch kommendes Wochenende gegen Stuttgart. Wir wissen das zu schätzen. Dem wollen wir morgen gerecht werden. Wir sind bereit um den nächsten Sieg zu kämpfen!"

13:16 Uhr: Warum spricht der BVB nun viel mutiger als vergangenes Jahr über die Titelchancen? "So neu ist das gar nicht. Mir reicht es beispielsweise nicht, im Pokalwettbewerb nach Berlin zu fahren. Ich will danach zum Borsigplatz! Aber um Titel wird auf dem Platz gespielt, nicht hier am Mikrofon."

13:20 Uhr: Die PK ist beendet.

