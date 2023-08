BVB bangt vor Pokalspiel beim TSV Schott Mainz um Nmecha und Adeyemi

Dortmund. Am Samstag spielt Borussia Dortmund gegen den TSV Schott Mainz in der ersten Runde des DFB-Pokals. Auf der Pressekonferenz sprach Trainer Terzic.

Im ersten Pflichtspiel der neuen Saison gastiert Borussia Dortmund am Samstag um 15.30 Uhr in der 1. Runde des DFB-Pokals beim Regionalligisten TSV Schott Mainz. Auf der Pressekonferenz vor der Partie stellte sich BVB-Trainer Edin Terzic den Fragen der Journalisten und gab ein Update zur Personalsituation seiner Mannschaft.

Die PK im Live-Ticker

12.30 Uhr: Die Pressekonferenz beginnt, Trainer Edin Terzic nimmt Platz.

12.31 Uhr: Zum Personal: Felix Nmecha ist am Mittwoch im Training umgeknickt, die Diagnose steht noch aus und somit ist der Einsatz des Neuzugangs im ersten Pflichtspiel fraglich.

12:32 Uhr: Ein Fragezeichen steht auch hinter dem Einsatz von Karim Adeyemi. Den Nationalspieler plagen schon längere Zeit muskuläre Probleme.

12.33 Uhr: Julien Duranville und Thomas Meunier fallen definitiv aus. Auch für Gio Reyna und Jamie Bynoe-Gittens kommt das Spiel noch zu früh.

12.34 Uhr: Immerhin sagt Terzic zufrieden: "Gregor Kobel und Nico Schlotterbeck stehen uns wieder zur Verfügung."

12.35 Uhr: Terzic über den Pokal: Es ist ein langer Weg nach Berlin ins Endspiel. Aber wir wollen um Titel mitspielen. Und der DFB-Pokal ist der kürzeste Weg dahin. Ein Titel ist unser großes Ziel in dieser Saison, deshalb müssen wir schon in der ersten Pokalrunde gut auftreten."

12:37 Uhr: Terzic über den Gegner: Für Schott Mainz wird dieses Spiel ein echtes Highlight sein. Sie haben die Pokal-Kulisse ja schon im vergangenen Jahr gegen Hannover 96 erlebt. Für uns ist klar: Wir müssen uns die zweite Runde verdienen." Und weiter: "Wir stellen uns auf eine hungrige Mannschaft ein. Mainz hat in der vergangenen Saison nur zwei Spiele verloren. Es wird ein intensives Spiel mit vielen Zweikämpfen. Da müssen wir bereit sein!"

12.38 Uhr: Auf die erste Aufgabe beim Regionalliga-Aufsteiger sei sein Team „sehr gewissenhaft vorbereitet. Obwohl es nicht einfach war, an Video-Material aus der Oberliga zu kommen“. Beim ersten Regionalliga-Spiel am Dienstag beim FSV Frankfurt (3:4) waren aber BVB-Späher vor Ort, das Video-Material sei danach ausgiebig analysiert worden. Terzic konnte zwei Tage vor dem Spiel sogar einzelne Spieler des Gegners mit Stärken aufzählen.

12.39 Uhr: Dass die Partie im großen Stadion des Bundesligisten FSV Mainz 05 stattfindet, könnte aber für den BVB ein Vorteil sein. „Ja, wir sind es gewohnt“, sagte der Trainer: „Und es freut uns, dass 11.000 Borussen kommen, und, wie ich hörte, alle in Gelb. Das freut aber auch den Gegner, weil er solche Dinge, in der Regionalliga nicht so oft erleben kann.“

12.40 Uhr: Terzic wird nach seiner Meinung zum vermeintlichen Wechsel von Harry Kane zu den Bayern gefragt. "Ist das noch ein Gerücht oder offiziell bestätigt? Wenn es von den Bayern noch nicht bestätigt ist, möchte ich mich dazu nicht äußern. Ich empfinde es als respektlos, über Spieler zu sprechen, wenn sie noch bei anderen Vereinen unter Vertrag stehen."

12.42 Uhr: Über das eigene Personal spricht es sich leichter. Terzic über Sébastien Haller: "Er fühlt sich gut und ist fit. Er hat einen wichtigen Einfluss auf unser Spiel. Wir sind froh, dass er die komplette Vorbereitung absolvieren konnte."

12:45 Uhr: Der BVB-Trainer bestätigt, dass sich der Klub im Sturm noch verstärken will: „Es gibt nicht viele Spieler in unserem Kader, die über 1,80m groß sind. Haller wird im Winter zum Africa Cup fahren. Für diese Phasen und Profile schauen wir, tauschen uns aus.“

12:47 Uhr: Terzic äußert sich zur Form von Marco Reus: "Er zeigt sich derzeit im Training von einer richtig guten Seite. Er ist sehr aktiv, will jedes Trainingsspielchen gewinnen. Er gibt Gas und macht alles, um uns als Mannschaft stärker zu machen."

12.50 Uhr: Die PK ist beendet.

