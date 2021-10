BVB bangt um Manuel Akanji - Schalke kann stolz auf Darko Churlinov sein

Essen. Einige Nationalspieler von den Ruhrgebietsklubs sind auf Reisen. So läuft es für die Profis des BVB, von Schalke und vom VfL Bochum.

Nach nur 52 Minuten trottete Manuel Akanji vom Platz, der BVB-Verteidiger musste am Samstag beim 2:0-Erfolg der Schweiz über Nordirland ausgewechselt werden. Borussia Dortmund droht der nächste bittere Ausfall.

BVB-Profi Manuel Akanji klagt über Schmerzen

„Er hatte schon früh Schmerzen“, erklärte der Schweizer Nationaltrainer Murat Yakin. Akanji klagt über Adduktorenprobleme, eine genaue Diagnose steht noch aus. Das nächste Länderspiel der Schweiz findet am Dienstag (20.45 Uhr) in Litauen statt. Am Sonntag erklärte der Verband, dass Dortmunds Abwehrspieler frühzeitig abreist.

Die Borussia empfängt am Samstag (15.30 Uhr/Sky und live in unserem Ticker) den FSV Mainz. Die Verletztenliste ist lang. Thorgan Hazard (Sprunggelenk-Beschwerden), Raphael Guerreiro (Muskelfaserriss) und Youssoufa Moukoko (Muskelfaserriss) sind bereits vorzeitig von ihren Länderspielreisen zurückkehrt. Die Lage bleibt für BVB-Trainer Marco Rose kompliziert.

Der FC Schalke kann hingegen bislang zufrieden auf die Einsätze seiner Nationalspieler schauen. So hat etwa Darko Churlinov beim 4:0-Sieg von Nordmazedonien über Lichtenstein ein Tor geschossen.

Schalke-Profi Victor Pálsson hilft Island in der WM-Qualifikation

Nordmazedonien steht damit auf Platz zwei der WM-Qualifikationsgruppe J. Am Montag (20.45 Uhr/RTL und live in unserem Ticker) trifft das Land auf Deutschland. In derselben Gruppe spielt auch Schalkes Victor Pálsson, der sich mit Island 1:1 von Armenien trennte. Yaroslav Mikhailov nimmt mit der russischen U19-Nationalelf an einem Freundschaftsturnier in Zagreb teil. Beim 3:3 gegen Kroatien schwitzte er 30 Minuten. Beim 2:0 über Bulgarien durfte der 18-Jährige sogar 61 Minuten mitmischen.

VfL Bochums Armel Bella Kotchap verteidigt in der deutschen U21. Foto: firo

Fünf Profis des VfL Bochum sind auf Reisen

Beim VfL Bochum sind insgesamt fünf Profis unterwegs. Konstantinos Stafylidis erlebte den 2:0-Sieg von Griechenland über Georgien nur auf der Bank. Silvère Ganvoula spielt am Sonntag mit dem Kongo gegen Madagaskar. Takuma Asano wurde bei Japans 0:1-Niederlage gegen Saudi-Arabien nach einer knappen Stunde ausgewechselt. Armel Bella Kotchap erlebte die dramatische Schlussphase beim 3:2-Sieg der deutschen U21 gegen Israel auf dem Rasen. Torwarttalent Tjark Ernst hilft Deutschlands U19 beim 4-Nationen-Turnier in der Slowakei, sitzt bislang aber auf der Bank. (las)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: BVB