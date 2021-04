BVB-Aufregung: Berater Raiola und Haaland-Vater in Barcelona

Dortmund. Eigentlich hat BVB-Stürmer Erling Haaland noch einen Vertrag bis 2024. Doch ein Video dürfte die Spekulationen über einen Wechsel anheizen.

Es ist nur ein Video von der Ankunft am Flughafen in Barcelona, das die spanische Sportzeitung "Sport" bei Twitter veröffentlicht hat. Aber das kurze Filmchen hat das Potenzial, die BVB-Welt in Aufregung zu versetzen. Denn es zeigt Mino Raiola, Berater von Erling Haaland, und Alf-Inge Haaland, Vater des Dortmunder Stürmers, wie sie in der spanischen Stadt ankommen. Möglicherweise, um mit dem FC Barcelona über einen Wechsel zu verhandeln.

Schon unter der Woche hatte Raiola in einem Interview mit "The Athletic" die Gerüchte angeheizt. "Bei Haaland lagen alle falsch. Er hat Dinge viel schneller getan, als alle erwartet haben. Haaland ist seiner eigenen Entwicklung voraus. Er ist seinem eigenen Zeitplan voraus", sagte Raiola da. Und ergänzte: "Vielleicht war ich zu vorsichtig, als ich gesagt habe: 'Oh nein, lasst uns zu Dortmund wechseln und nicht zu ich-weiß-nicht-wo'."

#FCB #ExclusivaSPORT



¡El bombazo del mes y estamos a día 1!



Mino Raiola y el padre de Haaland, en Barcelona pic.twitter.com/mUmb7MX4wc — Diario SPORT (@sport) April 1, 2021

Haaland trägt das BVB-Trikot seit 2020

Im Winter 2020 wechselte Haaland zum BVB, überzeugte mit seiner Wucht, seiner Torgefahr, seinem Tempo sofort. Im Sommer 2022 kann der Stürmer Dortmund nach den Informationen dieser Redaktion verlassen. In seinem Vertrag ist eine Ausstiegsklausel für diesen Zeitraum von rund 75 Millionen Euro verankert. Wenn der Norweger die Borussia eher verlassen möchte, muss ein anderer Verein also noch deutlich tiefer in die Tasche greifen.

BVB-Bosse planen mit Erling Haaland - eigentlich

Hinzukommt die Frage, ob die BVB-Verantwortlichen ihren Leistungsträger überhaupt ziehen lassen würden. Eigentlich planen sie mit ihm für die kommende Spielzeit. Doch da die Schwarz-Gelben die Qualifikation für die Champions League verpassen könnten, könnte neue Bewegung in mögliche Verhandlungen kommen. Abwarten. In jedem Fall wird das Video von der Ankunft die Spekulationen über einen Abgang weiter anheizen. (las)