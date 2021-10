Borussia Dortmund BVB gegen Köln ohne Dahoud und Can, Kobel-Einsatz offen

Dortmund. Borussia Dortmund trifft am Samstag auf den 1. FC Köln. Was denkt Trainer Marco Rose über das Spiel? Die Pressekonferenz zum Nachlesen.

Es war ein hart erkämpfter, aber letztlich verdienter Sieg für Borussia Dortmund: Durch das glanzlose 2:0 am Mittwochabend gegen den FC Ingolstadt steht der BVB im Pokal-Achtelfinale - und hat damit weiterhin die Chance auf die Titelverteidigung. Lange Zeit zur Regeneration haben die Dortmunder Profis allerdings nicht: Bereits am Samstag gastiert der 1. FC Köln (15.30 Uhr/Sky) im Signal Iduna Park. Welche Profis kehren in den Kader zurück? Wie schätzt BVB-Trainer Marco Rose den 1. FC Köln ein? Antworten dazu gibt es dazu heute auf der Pressekonferenz.

12.17 Uhr: Damit ist die Pressekonferenz beendet. Alle weiteren Infos zum Spiel des BVB gegen den 1. FC Köln gibt es wie immer an dieser Stelle.

12.16 Uhr: Rose zur Fan-Rückkehr: "Wenn das Stadion voll ist, ist es völlig wurst was ich draußen sage, weil die Jungs so gepusht werden." Gegen Köln werden knapp 70.000 Zuschauer erwartet. Trainer Rose wünscht sich "Feuer unter dem Dach" - und freut sich auch auf eine Rückkehr der Ultras. "Das trägt uns auch in schwierigen Phasen während des Spiels und während der Saison."

12.13 Uhr: Ingolstadt-Matchwinner Thorgan Hazard, der im Pokal zweimal traf, ist auch wieder eine Option für Köln: "Man sieht immer wieder, welche Qualität er hat. Er ist torgefährlich. Wenn man sieht, wie er als Flügelverteidiger gegen Ingolstadt Tempo aufgenommen hat, weiß man, dass er sowohl defensiv als auch offensiv für uns wichtig ist", so Rose.

12.09 Uhr: Rose zur offensiven Spielweise der Kölner: "Wir müssen schauen, dass es nicht so sehr Ping-Pong gibt, trotzdem werde ich die Jungs nicht zurückhalten." Grundsätzlich habe er "nichts gegen Spektakel".

12.06 Uhr: Marco Rose hält eine Lobeshymne auf Marius Wolf, der im Sommer als Verkaufskandidat war, sich aber durch gute Leistungen zuletzt zu viel Einsatzzeit kam. "Ein flexibel einsetzbarer Bahnspieler, der auch ein guter Typ ist", meint Rose.

12.04 Uhr: Nachtrag zum Personal: Auch beim angeschlagenen Torwart Gregor Kobel zeigt sich erst nach dem Abschlusstraining, ob er einsatzfähig sein wird. Als Ersatz steht Marwin Hitz parat, der das Tor schon beim 2:0 im Pokal gegen Ingolstadt sauber hielt.

🎙 #Rose: "Mo #Dahoud ist keine Option, Mouki kommt aber zurück. Donyell hat gut trainiert, das müssen wir aber abwarten. Ausfallen wird Emre #Can mit einer Muskelverletzung." #BVBKOE pic.twitter.com/vHXJSCqLFR — Borussia Dortmund (@BVB) October 29, 2021

12.03 Uhr: Beim 1. FC Köln ist Steffen Baumgart im Fokus, der dem Klub neues Leben eingehaucht hat. BVB-Coach Marco Rose hat mit "Baumi" den Fußballlehrer-Lehrgang besucht: "Wir sind immer in Kontakt geblieben. Er ist jemand, der mit klaren Art einen Klub mitnehmen kann." Auch sportlich überzeuge Baumgart mit seiner Art Fußball spielen zu lassen, meint Rose.

12 Uhr: Die PK beginnt. Die erste Frage kommt zum Personal: Mahmoud Dahoud ist keine Option für das Köln-Spiel. Auch Emre Can ist verletzt. „Er wird mit einer kleinen Muskelverletzung ausfallen, die sich bis nach der Länderspielpause hinziehen wird", so Rose. Ob Donyell Malen zurückkommt, entscheidet sich nach der letzten Einheit. Dafür zurück: Youssoufa Moukoko.

11.30 Uhr: In einer halben Stunde beginnt die Pressekonferenz. Auf dem Podium wird heute Trainer Marco Rose Platz nehmen.

10.30 Uhr: Herzlichen Willkommen zum Live-Ticker zur Pressekonferenz von Borussia Dortmund vor dem Bundesliga-Heimspiel gegen den 1. FC Köln. Um 12 Uhr geht es los. Unser Reporter Sebastian Weßling ist vor Ort und hat alle Infos. (chwo)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: BVB