BVB-Angreifer Niclas Füllkrug über Hansi Flick: "Er wurde alleingelassen"

Foxborough. Dortmunds Niclas Füllkrug befindet sich mit der deutschen Nationalelf in den USA. Der BVB-Stürmer gibt seiner Mannschaft eine Mitschuld am Flick-Aus.

BVB-Angreifer Niclas Füllkrug gibt der Fußball-Nationalmannschaft eine Mitschuld an der Entlassung von Ex-Bundestrainer Hansi Flick. „Ich finde, er wurde ein bisschen von uns als Mannschaft alleine gelassen“, sagte Füllkrug der Sport Bild: „Er hat uns viel Vertrauen geschenkt, häufig auch immer wieder denselben Spielern. Das wurde leider nicht so zurückgezahlt, wie er es verdient gehabt hätte.“

Mit Flicks Nachfolger Julian Nagelsmann hat die DFB-Auswahl ihre US-Reise angetreten. Das Duell mit den USA findet am Samstag (21.00 Uhr MESZ/RTL) in Hartfort/Connecticut statt. Am 18. Oktober geht es in Philadelphia gegen Mexiko (2.00 Uhr MESZ).

BVB-Stürmer Niclas Füllkrug: "Wir haben viel Qualität"

Von einer erfolgreichen Heim-EM im kommenden Jahr ist Füllkrug überzeugt. „Wir haben viel Qualität in unserer Mannschaft. Julian Nagelsmann ist ein Perfektionist, der uns alle besser machen kann. Wir müssen ihn nur möglichst gut unterstützen, seine Ideen vernünftig umzusetzen. Dann kommen wir wieder in die Erfolgsspur“, sagte Füllkrug, „da bin ich mir ganz sicher.“ (sid)

BVB - weitere News

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: BVB