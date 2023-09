BVB-Analyse: Niclas Füllkrug oder Sebastien Haller - wer besser zu Dortmund passt

Dortmund. BVB-Zugang Niclas Füllkrug empfiehlt sich in Freiburg für die Startelf. Sebastian Haller schwächelt weiter. Auf wen sollte Dortmund setzen?

Edin Terzic steht vor einer schweren Entscheidung. Vor dem ersten Champions-League-Spiel am Dienstag bei Paris Saint-Germain (21 Uhr/Prime) lässt der Trainer von Borussia Dortmund noch offen, auf welchen Stürmer er bei den favorisierten Franzosen setzen wird. In den letzten Wochen und Monaten war Sebastien Haller unumstritten, doch der 29-Jährige steckt in einer schweren Formkrise. Beim 4:2-Sieg des BVB in Freiburg wurde er in der 59. Minute durch Niclas Füllkrug (30) ersetzt. Der deutsche Nationalspieler sammelte eine Torvorlage und stellte unter Beweis, dass er der Borussia weiterhelfen kann. Terzic deutete an, dass ein Einsatz von Beginn an möglich ist. „Wir werden sehen, wie er jetzt auf diese Belastung reagiert hat. Dann werden wir die Entscheidung treffen, inwieweit es am Dienstag für mehr reicht.“