BVB-Analyse: Gruppensieg sichert Edin Terzic vorerst den Job

Essen. Der BVB hat sich in der Champions-League-Todesgruppe durchgesetzt. Das hilft vor allem dem Trainer. Wir diskutieren im Podcast.

Die Champions League ist bekanntermaßen die Königsklasse des Fußballs. Teams, die sich dafür qualifiziert haben, haben es verdient, sich mit den besten Mannschaften zu messen. Dass Borussia Dortmund sich ausgerechnet gegen die im Vorfeld als „Todesgruppe“ betitelte Konkurrenz durchgesetzt hat und sich den Gruppensieg sichern konnte, ist beachtlich.

In der Bundesliga hingegen schwanken die Leistungen der Dortmunder und auch das Aus im DFB-Pokal, ließen immer wieder kritische Stimmen laut werden. Der Gruppensieg festigt nun vor allem die Position von Trainer Edin Terzic, findet BVB-Reporter Christian Woop: „Der Gruppensieg war sehr wichtig für ihn. Ich glaube kaum, dass man einen Trainer entlassen würde, der in einer so schweren Gruppe Erster wird. Nichtsdestotrotz muss Terzic dafür sorgen, dass die Mannschaft auch in der Bundesliga abliefert. Das Minimalziel Qualifikation für die Champions League muss erreicht werden.“

Das und noch vieles mehr besprechen unsere Experten, BVB-Reporter Christian Woop und Schalke-Reporter Andreas Ernst, zusammen mit Moderator Timo Düngen in unserem Podcast „fußball inside“. Viel Spaß!

