BVB-Abwehrchef Hummels wütet: „Das ist unverzeihbar“

Berlin. Durch zwei Gegentore nach Ecken verliert der BVB bei Union Berlin. Mats Hummels zeigte sich nach dem Abpfiff bedient.

Zwei Standardsituationen haben Borussia Dortmund im Auswärtsspiel bei Union Berlin (1:2) den Sieg gekostet. Marvin Friedrich und Taiwo Awoniyi trafen jeweils nach Eckstößen für die Köpenicker – eine Tatsache, die BVB-Abwehrchef Mats Hummels kochen ließ.

Mehr News und Hintergründe zum BVB:

„Das hat auch was damit zu tun, wie sehr man einen Sieg will“, sagte Hummels bei DAZN. „Das hat auch gegen Köln schon nicht funktioniert, das war die gleiche Variante. Bei der zweiten Ecke ist der stärkste Kopfballspieler des Gegners zehn Meter frei. Das kann ich nicht verstehen. Das darf einfach nicht passieren, ist unverzeihbar.“

Besonders ärgert Hummels, dass die Dortmunder am Freitagabend bereits zum zweiten Mal binnen kurzer Zeit ein Spiel wegen der eigenen Schwäche nach Eckstößen verliert. „Das ist eine Katastrophe“, sagte er. „Wir dürfen es den Gegnern nicht so einfach machen. Sonst verliert man in der Bundesliga zu häufig.“ Und das war in den vergangenen Wochen der Fall. In 13 Ligaspielen gingen die Borussen bereits fünfmal als Verlierer vom Platz.

BVB: Hummels sieht unter Terzic „mehr Spirit“ auf dem Platz

Diese Schwächephase hatte am vergangenen Wochenende Trainer Lucien Favre (63) den Job gekostet. Seit Sonntag betreut Favres ehemaliger Co-Trainer Edin Terzic die Mannschaft und führte den BVB am Dienstag zu einem 2:1-Sieg bei Werder Bremen. Trotz des Rückschlages am Freitagabend sieht Hummels schon Fortschritte unter Terzic: „Wir haben mehr Spirit auf dem Platz“, erklärte er. „Wir wollen, wir geben Gas, machen aber natürlich noch nicht alles richtig. Mit nur zwei Trainingseinheiten lassen sich die Kinderkrankheiten nicht abstellen.“

Trotz der bitteren Niederlage gab es zumindest eine positive Nachricht aus Sicht der Borussia. Denn der 16-jährige Youssoufa Moukoko konnte sein erstes Bundesligator erzielen – damit ist er nun der jüngste Torschütze der Ligageschichte. „Er hat viele Sachen gut gemacht“, lobte Hummels seinen jungen Teamkollegen. „Es war klar sein bestes Spiel bei uns.“ (fs)