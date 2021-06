Bundesliga-Spielplan: Derby zwischen VfL und BVB im Dezember

Am 13. August startet die Fußball-Bundesliga in die neue Saison. Der BVB (l.) und der VfL Bochum gehen im Revier auf Punktejagd.

Frankfurt. Am 13. August startet die Fußball-Bundesliga in die Saison 2021/22. An diesem Freitag hat die DFL den Spielplan veröffentlicht.

Mit dem traditionsreichen Duell Borussia Mönchengladbach gegen den FC Bayern München geht die Bundesliga am Freitag, 13. August 2021, in ihre 59. Saison. Borussia Dortmund startet mit einem Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt, Aufsteiger VfL Bochum reist am ersten Spieltag zum VfL Wolfsburg. Der erste Kracher für den VfL steigt am 5. Spieltag. Dann geht es zum Meister Bayern München. Am 15. Spieltag (10. bis 12. Dezember) kommt es zum Derby zwischen dem VfL Bochum und Borussia Dortmund.

Nach dem 17. Spieltag (17. bis 19. Dezember) geht die Bundesliga in eine kurze Winterpause, der Spielbetrieb wird ab dem 7. Januar 2022 wiederaufgenommen. Lediglich eine englische Woche ist vorgesehen (16. Spieltag, 14./15. Dezember). Der letzte Spieltag ist für den 14. Mai 2022 vorgesehen. Das DFB-Pokalfinale 2022 findet sieben Tage später im Berliner Olympiastadion statt.

1. Spieltag, Freitag, 13.08.2021 - Sonntag, 15.08.2021

Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt

VfL Wolfsburg - VfL Bochum

2. Spieltag, Freitag, 20.08.2021 - Sonntag, 22.08.2021

SC Freiburg - Borussia Dortmund

VfL Bochum - Mainz 05

3. Spieltag, Freitag, 27.08.2021 - Sonntag, 29.08.2021

Borussia Dortmund - TSG Hoffenheim

1. FC Köln - VfL Bochum

4. Spieltag, Samstag, 11.09.2021 - Sonntag, 12.09.2021

Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund

VfL Bochum - Hertha BSC

5. Spieltag, Freitag, 17.09.2021 - Sonntag, 19.09.2021

Borussia Dortmund - Union Berlin

Bayern München - VfL Bochum

6. Spieltag, Freitag, 24.09.2021 - Sonntag, 26.09.2021

Borussia Mönchengladbach - Borussia Dortmund

VfL Bochum - VfB Stuttgart

7. Spieltag, Freitag, 01.10.2021 - Sonntag, 03.10.2021

RB Leipzig - VfL Bochum

Borussia Dortmund - FC Augsburg

8. Spieltag, Freitag, 15.10.2021 - Sonntag, 17.10.2021

Borussia Dortmund - Mainz 05

Greuther Fürth - VfL Bochum

9. Spieltag, Freitag, 22.10.2021 - Sonntag, 24.10.2021

Arminia Bielefeld - Borussia Dortmund

VfL Bochum - Eintracht Frankfurt

10. Spieltag, Freitag, 29.10.2021 - Sonntag, 31.10.2021

Borussia Dortmund - 1. FC Köln

Borussia Mönchengladbach - VfL Bochum

11. Spieltag, Freitag, 05.11.2021 - Sonntag, 07.11.2021

RB Leipzig - Borussia Dortmund

VfL Bochum - TSG Hoffenheim

12. Spieltag, Freitag, 19.11.2021 - Sonntag, 21.11.2021

Borussia Dortmund - VfB Stuttgart

Bayer Leverkusen - VfL Bochum

13. Spieltag, Freitag, 26.11.2021 - Sonntag, 28.11.2021

VfL Wolfsburg - Borussia Dortmund

VfL Bochum - SC Freiburg

14. Spieltag, Freitag, 03.12.2021 - Sonntag, 05.12.2021

Borussia Dortmund - Bayern München

FC Augsburg - VfL Bochum

15. Spieltag, Freitag, 10.12.2021 - Sonntag, 12.12.2021

VfL Bochum - Borussia Dortmund

16. Spieltag, Dienstag, 14.12.2021 - Mittwoch, 15.12.2021

Borussia Dortmund - Greuther Fürth

Arminia Bielefeld - VfL Bochum

17. Spieltag, Freitag, 17.12.2021 - Sonntag, 19.12.2021

Hertha BSC - Borussia Dortmund

VfL Bochum - Union Berlin

Start der Rückrunde

18. Spieltag, Freitag, 07.01.2022 - Sonntag, 09.01.2022

Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund

VfL Bochum - VfL Wolfsburg

