Dortmunds Julian Brandt ist enttäuscht nach dem Gegentor zum 0:2. Am Ende erspielt sich der BVB ein 2:2 im Testspiel gegen den niederländischen Erstligisten AZ Alkmaar.

Marbella Weder in der Nationalmannschaft noch im Verein lief es zuletzt für BVB-Spieler Julian Brandt. Im neuen Jahr soll sich das ändern.

Für Borussia Dortmunds Julian Brandt war die Situation in der Fußball-Nationalmannschaft jüngst „ähnlich unangenehm wie in den letzten Wochen im Verein“. Dennoch hat der Offensivspieler ein „gutes Gefühl“ für die Heim-EM. „Manch andere Spieler sind sicherlich in einer besseren Position als ich, weil sie mehr Spiele hatten und sich mehr zeigen konnten. Und trotzdem habe ich keine Angst, ich freue mich darauf. Ich bin überzeugt, dass ich Julian Nagelsmann davon überzeugen kann, mich mitzunehmen“, sagte Brandt dem „Kicker“.

BVB-Star Julian Brandt: Keine Sorge um EM-Teilnahme

Das DFB-Team hatte zuletzt auch unter dem neuen Bundestrainer Nagelsmann zweimal verloren, mit dem BVB ist Brandt derzeit nur Bundesliga-Fünfter. Um seine EM-Teilnahme macht sich der 27-Jährige aber keine Sorgen: „Mir stehen alle Möglichkeiten offen, für die EM, für die Nationalmannschaft. Ich habe es selbst in der Hand, dem Bundestrainer genug Argumente zu geben, im Sommer mitzufahren.“

Dafür will er nun mit dem BVB ähnlich wie im vergangenen Jahr eine Aufholjagd starten. „Das Beste ist, wenn es sofort um Punkte geht, jeder weiß, dass es direkt umgesetzt werden muss und wir nicht sechs Wochen Zeit haben, damit irgendwann mal eine Flanke oder ein Tor oder ein Pass gelingt. Wir haben jetzt Zeitnot“, sagte Brandt.

