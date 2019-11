Brandt, Götze, Reus - Wer soll Alcácer beim BVB ersetzen?

Dortmund/Barcelona. Beim FC Barcelona muss der BVB auf Paco Alcácer verzichten. Es gibt Alternativen im Kader - aber keine konnte bislang voll überzeugen.

Auf einmal wurde es hektisch unter den Spielern von Borussia Dortmund. Schnell zur Sicherheitskontrolle, hieß das Kommando am Dortmunder Flughafen – und zwar nicht zu jener, an der die Mannschaft stand. Also schnell durch die Abflughalle, zum anderen Ausgang und dann in den Flieger, der dieses Mal aber nicht die gewohnte schwarz-gelbe Lackierung und die Aufschrift Mannschafts-Airbus trug. Kleine Schönheitsfehler zu Beginn der Reise nach Barcelona, wo es am Mittwochabend in der Champions League gegen den FC Barcelona geht (21 Uhr/Sky), die aber nicht weiter störten. Ein größeres Problem war, wer nicht zur über 300 Personen starken Dortmunder Delegation gehörte: Torjäger Paco Alcácer.