Borussia Dortmund: Malen, Hazard und Adeyemi kehren zurück

Dortmund. Borussia Dortmund steht in der Champions League bei Manchester City wieder mehr Personal zur Verfügung. So ist die Situation vor der Abreise.

Gute Nachrichten für Edin Terzic und Borussia Dortmund: Vor dem Champions-League-Spiel bei Manchester City am Mittwoch (21 Uhr, DAZN) hat sich die Personallage wieder entspannt. So kehren in der Offensive gleich drei Spieler zurück, die auf den Flügeln für Tempo sorgen sollen: Donyell Malen, Karim Adeyemi und Thorgan Hazard sind wieder fit. Das bestätigte BVB-Sportchef Sebastian Kehl unmittelbar vor dem Abflug nach Manchester.

Adeyemi hatte zuletzt an einer Zehenverletzung laboriert, Malen hatte einen Muskelfaserriss im Oberschenkel. Hazard musste wegen einer Zerrung pausieren. "Wir werden immer wieder Umschaltmomente nutzen müssen. Deshalb wird uns eine gewisse Geschwindigkeit gut tun. Aber der eine oder andere war ja jetzt auch ein paar Tage raus", sagte Kehl. Dementsprechend müsse abgewartet werden, wie viel Einsatzzeit das Trio nun wirklich absolvieren kann. (hnie)

