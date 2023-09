BVB-Talent Youssoufa Moukoko erhält ein besonderes Lob

Dortmund. Zwei Toren steuerte BVB-Juwel Youssoufa Moukoko zum 3:0-Sieg der deutschen U21 gegen den Kosovo bei. DFB-Trainer Di Salvo gerät ins Schwärmen.

DFB-Trainer Antonio Di Salvo hat Torgarant Youssoufa Moukoko nach dessen Doppelpack für die deutsche U21 in höchsten Tönen gelobt. „Er ist gierig, Tore zu machen. Er braucht nicht viele Chancen, wenn er den Ball vor den Füßen hat. Für uns ist er ein ganz wichtiger Spieler“, sagte Di Salvo nach dem 3:0 (0:0) im Kosovo zum Start in die EM-Qualifikation.

Der erst 18 Jahre alte Moukoko bestreitet aktuell seinen schon dritten Zyklus in der U21, nach seinem Doppelpack in Pristina (74./78.) steht der Stürmer von Borussia Dortmund bei acht Treffern in acht Einsätzen für das DFB-Team.

Moukoko bringt Erfahrung auf höchstem Niveau mit

„Er hat viel Erfahrung - nicht nur bei der U21, auch auf allerhöchstem Niveau beim BVB. Wichtig ist, dass er sich bei uns das Selbstvertrauen zurückholen kann, um im Verein wieder durchzustarten. Das habe ich ihm auch gesagt“, so Di Salvo. Moukoko hat beim BVB in Niclas Füllkrug einen namhaften Konkurrenten erhalten, ein Wechsel kam trotz Anfragen nicht zustande.

BVB: News und Hintergründe

Die U21-EM im Sommer war für Moukoko ähnlich wie für die gesamte deutsche Mannschaft nicht nach Wunsch gelaufen. Im Auftaktspiel gegen Israel (1:1) verschoss er einen Elfmeter, anschließend fiel er verletzt aus. „Die EM lief leider für ihn und uns nicht so, wie wir es uns gewünscht hatten. Aber das ist Schnee von gestern“, sagte Di Salvo.

Entwarnung bei Eric Martel

Vorsichtige Entwarnung gab Di Salvo derweil bei Eric Martel vom 1. FC Köln, der zur Pause angeschlagen ausgewechselt werden musste. „Er hat in der Halbzeit ein wenig seine Achillessehne gespürt. Wir werden ihn noch gut pflegen, im Köln wird das dann kontrolliert. Ich drücke die Daumen, dass er am Wochenende wieder zur Verfügung stehen kann“, sagte der DFB-Trainer. (sid)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: BVB