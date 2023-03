Beim BVB herrscht vor dem Revierderby die Sorge vor dem Rückfall

Es ist DAS Spiel der Spiele im Ruhrgebiet. Das Derby zwischen dem FC Schalke 04 und Borussia Dortmund. Und passend zum Duell der beiden Rivalen, ist plötzlich auch die sportliche Relevanz und Brisanz zurück. Gastgeber Schalke hat sich nicht nur wegen des Sieges zuletzt in Bochum im Kampf um den Klassenerhalt zurückgemeldet und Dortmund kämpft als punktgleicher Tabellenzweiter weiter mit den Bayern um die Meisterschaft. Sportchef Sebastian Weßling, Schalke-Reporter Andreas Ernst und Moderator Timo Düngen liefern alles, was Ihr zur Einstimmung auf das Derby braucht. Viel Spaß!

Dortmund. Vor dem Spiel auf Schalke plagen Borussia Dortmund wieder Verletzungssorgen. Dazu bleibt die Frage, wie das Team das CL-Aus verkraftet.

Es ist ein bisschen wie in alten Zeiten, wobei die alten Zeiten noch gar nicht so lange her ist. Am Tag vor dem Revierderby gegen Schalke 04 (Samstag, 18.30 Uhr/Sky) referiert Borussia Dortmunds Trainer Edin Terzic eine Verletztenliste, die auf besorgniserregende Weise an die Hinrunde erinnert – als dem BVB nach und nach die Leistungsträger nur so wegbrachen. „Julian Brandt wird ausfallen, das wisst ihr“, beginnt Terzic nun seinen Vortrag. „Für Karim Adeyemi kommt das Spiel auch noch zu früh.“ Julian Duranville und Mateu Morey fallen ohnehin aus, und damit nicht genug: „Wir haben auch noch zwei Fragezeichen“, sagt der Trainer. „Bei Gregor Kobel schauen wir von Tag zu Tag und Marco Reus war zuletzt leider sehr erkältet – da müssen wir schauen, ob es reicht.“

Läuft es also schlecht, fehlen dem BVB auf Schalke der aktuell beste Torwart der Liga, die komplette Kreativabteilung und der schnellste Angreifer – was an die dunklen Wochen im vergangenen Herbst erinnerte, als sich ein personell gebeutelter und zusehends entkräfteter BVB auf Platz sechs in die Winterpause schleppte. Weil wichtige Spieler fehlten, weil allzu oft aber auch die richtige Haltung zum Wettbewerb fehlte.

Am Dienstag brach die BVB-Welle des Erfolgs

Ganz anders die Rückrunde – bisher. Zehn Siege aus zehn Spielen lautete die Bilanz, der BVB surfte auf einer Welle des Erfolgs, bis diese am Dienstag jäh brach: Das 0:2 beim FC Chelsea bedeutete das Aus in der Champions League und damit den ersten empfindlichen Rückschlag. Und nun beobachtet man beim BVB hinter den Kulissen sehr genau, wie die Mannschaft damit umgeht, ob sie das Misserfolgserlebnis problemlos aus den Kleidern schüttelt und jene Mentalität nachweist, die ihr in den vergangenen Wochen nachgesagt wurde.

Vor den Kulissen lassen die Verantwortlichen keinen Raum für Zweifel: „Natürlich waren wir erst einmal sehr enttäuscht, in den Tagen danach sehr selbstkritisch und danach haben uns sehr hungrig gezeigt“, sagt Terzic in gewohnt versierter Rhetorik. „Wir wollten in allen drei Wettbewerben eine richtig gute Rolle spielen, jetzt sind wir in der Champions League raus – aber es gibt immer noch eine Menge, wofür man kämpfen darf.“

Folgt auf das Chelsea-Tief das Hoch des Derbysiegs?

Der BVB ist punktgleich mit Tabellenführer Bayern München, und wenn es richtig gut läuft, wird er in den kommenden 85 Tagen noch 14 Spiele bestreiten: elf in der Liga, drei im DFB-Pokal. „Und wir sind uns alle sehr einig, dass wir diese hoffentlich 14 Spiele erfolgreich bestreiten wollen“, sagt Terzic. Und zwar als erstes das Derby auf Schalke, jenes emotional so aufgeladene Spiel, von dem die einen meinen, dass es nun genau zur rechten Zeit kommt, weil man auf das emotionale Tief des Champions-League-Ausscheidens schnell das Hoch eines Derbysiegs folgen lassen kann – während andere Stimmen raunen, dass die mit Adrenalin vollgepumpten Schalker samt ihres kampfbetonten Spiels zur Unzeit kommen, nachdem es gerade diesen emotionalen Knacks gab.

News und Infos zum Derby zwischen Schalke 04 und Borussia Dortmund

Terzic hat auch dazu eine klare Haltung: „Das Derby kommt immer zur richtigen Zeit“, sagt er. „Darauf freuen nicht nur wir uns, sondern die ganze Region.“ Und obwohl beide Seiten Verletzte zu beklagen haben, obwohl auch den Schalkern wichtige Spieler wie Tim Skarke, Soichiro Kozuki, Dominick Drexler, Thomas Ouwejan, Sebastian Polter und Sepp van den Berg fehlen, erwartet der BVB-Trainer ein Spiel voller Emotionen und Intensität. Blickt man auf die Tabelle, ist die Ausgangslage klar, der Zweite spielt gegen den Zweitletzten. Die Formtabelle ist weniger eindeutig, es treffen die einzigen in der Bundesliga-Rückrunde noch ungeschlagenen Mannschaften aufeinander. „Aber in einem Derby hat die Tabelle eh keine Aussagekraft“, weiß Terzic – und hofft, dass das auch alle seine Spieler verinnerlicht haben.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: BVB