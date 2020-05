Bei Bundesliga-Neustart: Reus hofft auf BVB-Comeback im Mai

Dortmund. BVB-Kapitän Marco Reus hat die Bundesliga-Zwangspause wegen der Corona-Krise genutzt, um nach einer Adduktoren-Verletzung wieder fit zu werden.

Kapitän Marco Reus von Borussia Dortmund peilt im Falle eines baldigen Restarts der Fußball-Bundesliga sein persönliches Comeback noch im Mai an. „Ich liege gut im Rehaplan, ich bin im Soll“, sagte der 30-Jährige im Interview mit der Nitro-Sendung 100% Bundesliga: „Durch Corona hatte ich natürlich etwas mehr Zeit, mich auszukurieren. Es kommt jetzt noch auf zwei bis drei Wochen an.“

Gesichert scheint eine Rückkehr von Reus aber wohl noch nicht. Wie die Bild-Zeitung berichtet, soll BVB-Trainer Lucien Favre nicht überstürzen wollen und bei seinem Kapitän Vorsicht walten lassen. Zwar sei der Nationalspieler seit dem 20. April wieder im Einzeltraining, eine Maximalbelastung sei aber noch nicht möglich.

Reus zog sich Adduktoren-Verletzung zu

Reus hatte sich Anfang Februar beim Pokal-Aus bei Werder Bremen an den Adduktoren verletzt. Die Bundesliga pausiert coronabedingt seit Mitte März und hofft darauf, ab dem 15. Mai in leeren Stadien die Saison zu beenden. Eine Entscheidung darüber soll am Mittwoch fallen, wenn Bundeskanzlerin Angela Merkel mit den Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der Länder weitere Schritte der Lockerung abstimmt.

Reus ist vom Konzept der Deutschen Fußball Liga (DFL) für den Trainings- und Spielbetrieb in Zeiten der Pandemie überzeugt. Unter anderem sollen engmaschige Tests in jedem Klub für Sicherheit sorgen. „Wenn sich dann jeder von uns an die Regeln hält und es vermeidet, etwa in Geschäften ohne Mundschutz herumzulaufen, bin ich zuversichtlich“, sagte Reus. (fs/sid)