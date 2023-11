Borussia Dortmund gegen den FC Bayern München. Es ist definitiv das Topspiel des anstehenden Bundesligaspieltags, aber ist es auch diesmal wieder ein Gipfeltreffen? Schließlich spielt „nur“ der Vierte gegen den Zweiten. Büßt das Duell damit an Relevanz und Prestige ein? Wir liefern alles, was man vor dem Duell BVB gegen FCB wissen muss. Der VfL Bochum steht währenddessen vor einem ähnlich wichtigen Duell. Es geht für die Bochumer zum SV Darmstadt 98 und damit zu einem direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt. Wieviel Druck ist auf dem Bochumer Kessel? Sportchef Sebastian Weßling, VfL-Reporter Markus Rensinghoff und Moderator Timo Düngen haben die Antworten. Viel Spaß!

Fußball Bayern-Trainer Thomas Tuchel und TV-Experte Didi Hamann: Schlagabtausch geht in nächste Runde

Gelsenkirchen. Vor dem Spiel gegen Borussia Dortmund wurde Bayern-Trainer Thomas Tuchel erneut mit Kritik von Didi Hamann konfrontiert. Er reagierte mit Humor.

Der amüsante Schlagabtausch zwischen Bayern-Trainer Thomas Tuchel und seinen Kritikern Didi Hamann und Lothar Matthäus geht in die nächste Runde. Auf der Pressekonferenz der Münchener vor dem Spiel bei Borussia Dortmund am Samstag (18.30 Uhr) wurde Tuchel auf die erneuten Einschätzungen der TV-Experten des Senders Sky angesprochen. Seine Antwort sorgte für lautes Gelächter.

Doch der Reihe nach: Vergangene Woche hatte Didi Hamann eine fehlende Weiterentwicklung der Münchner unter Tuchel bemängelt. Da hatte Tuchel genervt reagiert: „Didi läuft gerade bisschen aus dem Ruder, habe ich das Gefühl und ist auf der anderen Seite ganz sicher nicht wichtig genug, dass wir uns drum kümmern, reagieren oder uns ärgern lassen.“

„Tuchel hat sich verzockt“

Lothar Matthäus ist ebenfalls seinen vielen Wochen ein Tuchel-Kritiker, und der Rekordnationalspieler sah sich nach der peinlichen Pokalpleite in Saarbrücken bestärkt. „Thomas Tuchel hat sich in Saarbrücken verzockt. Ich hätte an seiner Stelle meine beste Elf aufgeboten und nach 50, 60 Minuten rotiert.“

An diesem Freitag wurde Tuchel also erneut auf die Kritik der Fernsehexperten angesprochen. Noch während der Fragestellung unterbrach Tuchel den Journalisten und erklärte lächelnd: „Ich sehe bei den beiden auch keine Weiterentwicklung.“

Allerdings ließ der Bayern-Trainer durchaus erkennen, dass ihn das Pokal-Aus und die damit verbundene Kritik beschäftige: „Natürlich kommt Kritik auf. Man unterschreibt bei Bayern, um zu gewinnen. Ich nehme Niederlagen sehr persönlich. Wir sind hier, um Spiele zu gewinnen. Wir müssen zusammenstehen und weitermachen.“ Fortsetzung folgt…

