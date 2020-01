Bayern-Interesse? Das sagt der Berater von BVB-Star Hakimi

Dortmund. Beim BVB brodelt die Gerüchteküche. Emre Can ist ein heißer Kandidat. Auch über die Zukunft von Achraf Hakimi wurde zuletzt viel spekuliert.

Achraf Hakimi steht vor einer ungewissen Zukunft. Noch bis zum Saisonende ist der 21-jährige Rechtsverteidiger an Borussia Dortmund ausgeliehen, im Sommer wechselt Hakimi nach jetzigem Stand zu seinem Stammverein Real Madrid zurück.

Zuletzt hatte allerdings die spanische "Marca" berichtet, dass ein weiterer Verein ein Auge auf den marokkanischen Nationalspieler geworfen habe: Bayern München. Der FC Bayern hatte sich kürzlich erst mit Alvaro Odriozola selbst leihweise mit einem Rechtsverteidiger von Real Madrid versorgt, doch im kommenden Sommer könnte der deutsche Rekordmeister wieder Bedarf auf der defensiven Außenbahn anmelden.

Hakimi-Berater: "Bayern ist ein großer Klub"

Nun hat sich Hakimis Berater Alejandre Camano zu dem angeblichen Begehren der Münchener nach seinem Klienten geäußert: „Der FC Bayern ist ein großer Klub, aber wir wissen nichts von einem Interesse“, sagte Camano gegenüber „Spox“ und „Goal“. „Ich kann versichern: Niemand vom FC Bayern hat Kontakt zu uns aufgenommen.“

Auch Dortmund würde Hakimi gerne fest verpflichten. Der offensivstarke Außenverteidiger gehört beim BVB zum Stammpersonal. Seit Leihbeginn im Sommer 2018 steigerte er seinen Marktwert mit starken Auftritten laut dem Portal „transfermarkt.de“ von fünf auf 45 Millionen Euro.

Hakimi gehört beim BVB zu den Top-Leuten

In der laufenden Bundesliga-Spielzeit verpasste Hakimi noch keine Partie, an 16 von 19 Spieltagen stand er in der Startelf. Dabei steuerte er zwei Tore und sechs Vorlagen bei. In der Champions League kommt der gebürtige Spanier gar auf vier Treffer in sechs Einsätzen. Sein Berater sagt: "Achraf fühlt sich sehr wohl bei Borussia Dortmund und genießt es, an der Seite von Top-Spielern wie Marco Reus aufzulaufen. Der Klub ist in seinem Herzen.“

Was für die Borussia sprechen könnte: Während Hakimi beim BVB zu den Leistungsträgern gehört, müsste er sich in bei einem Wechsel neu behaupten.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

BVB-Kapitän Marco Reus lässt interne Kritiker verstummen