Bayern gegen BVB im Supercup: Das Spiel, das keiner braucht

Vor BVB-Profi Axel Witsel liegen anstrengende Wochen. Am Mittwoch steht auch noch der Supercup in München an.

Dortmund/München. Der FC Bayern empfängt am Mittwoch Borussia Dortmund zum Supercup. Doch die deutschen Top-Klubs hätten lieber Zeit für Training und Regeneration.

Prestigeduell. Natürlich geht es auch dieses Mal nicht ohne dieses Wort. Es treffen ja der deutsche Meister sowie Champions-League-Sieger FC Bayern München und der Vizemeister Borussia Dortmund aufeinander, am Mittwoch im Supercup in München (20.30 Uhr/Sky und DAZN). Und in dem Zusammenhang nimmt dann auch BVB-Sportdirektor Michael Zorc das Wort Prestigeduell gerne in den Mund.