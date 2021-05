Baumann zu Lehmann: "Du warst schon damals ein Vollidiot"

Essen. Jens Lehmann hat Dennis Aogo als "Quotenschwarzen" beleidigt. Nach dem Rassismus-Eklat greift Karsten Baumann seinen ehemaligen BVB-Kollegen an.

Karsten Baumann hat seinen ehemaligen Teamkollegen Jens Lehmann auf Twitter attackiert. "Du warst schon damals ein Vollidiot", schrieb der 51-Jährigen unter einem Post des langjährigen Fußball-Nationaltorhüters. Baumann kennt Lehmann aus seiner Zeit bei Borussia Dortmund. Von Anfang 1999 bis Mitte 2000 standen sie gemeinsam im Kader der Schwarz-Gelben.

Du warst schon damals ein Vollidiot. — Karsten Baumann (@BaumannKarsten) May 5, 2021

Baumanns Angriff war ein Rassismus-Eklat um Lehmann vorausgegangen. Der ebenfalls 51-Jährige Lehmann hatte am Dienstagabend eine Nachricht bei WhatsApp verschickt. Bekannt wurde sie durch einen Screenshot, den der ehemalige Nationalspieler Dennis Aogo bei Instagram veröffentlichte.

Aogo veröffentlicht Screenshot

Aogo, der wie einst Lehmann selbst Sky-Experte ist und am Dienstag in der Champions League für den Sender im Einsatz war, hatte alle Nachrichten, die dem Screenshot zufolge vom Handy von Lehmann stammten, bis auf eine geschwärzt. Rot umrandet hatte der 34-Jährige die Frage: „Ist Dennis eigentlich euer Quotenschwarzer?“

Versehen war der Satz mit einem Lach-Smiley vor dem Fragezeichen. „Wow dein Ernst? @jenslehmannofficial Die Nachricht war wohl nicht an mich gedacht!“, hatte Aogo gefragt.

Hertha BSC kappt Verbindung zu Lehmann

Die rassistische Nachricht bedeutete Lehmanns sofortiges Aus im Aufsichtsrat von Hertha BSC. Investor Lars Windhorst kappte am Mittwoch die Verbindungen zum Ex-Nationaltorwart. „Jens Lehmann ist nicht mehr Berater“, sagte Windhorst-Sprecher Andreas Fritzenkötter.

Lehmann indes reagierte am Mittwoch per Twitter und teilte mit: „In einer privaten Nachricht von meinem Handy an Dennis Aogo ist ein Eindruck entstanden für den ich mich im Gespräch mit Dennis entschuldigt habe.“ Als ehemaliger Nationalspieler sei Aogo „sehr fachkundig und hat eine tolle Präsenz und bringt bei Sky Quote“. Für diesen Beitrag erntete Lehmann bei Twitter weitere scharfe Kritik - eben auch von Karsten Baumann (ddh).

