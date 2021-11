Ballon d'Or: BVB-Trio landet bei Auszeichnungen weit vorne

Paris. Erling Haaland, Jude Bellingham und Giovanni Reyna können sich bei der Wahl in Paris über Spitzenplatzierungen freuen.

Die Fußball-Welt schaut am Montagabend nach Paris. In der französischen Hauptstadt wird der Ballon d'Or verliehen - die Auszeichnung der Zeitschrift "France Football" für den besten Spieler der Welt. Lionel Messi (Paris Saint-Germain) gewann vor Robert Lewandowski (Bayern München).

Noch fehlt in dieser exklusiven Auflistung der Name Erling Haaland. Der Stürmer von Borussia Dortmund, der sich bei seinem Comeback am Wochenende in Wolfsburg gleich mit einem Treffer zurückmeldete, gilt als jemand, den Weltfußball in den kommenden Jahren prägen dürfte. Bei der 2021er-Auflage der Wahl von Journalisten landete der Norweger auf Platz elf - nur zwei Ränge hinter dem französischen Superstar Kylian Mbappe.

Zwei weitere Profis des BVB kamen in der Auszeichnung für den Nachwuchsspieler des Jahres ("Trophee Kopa") auf Spitzenplätze. Mittelfeldspieler Jude Bellingham musste sich lediglich dem spanischen Ausnahmetalent Pedri vom FC Barcelona geschlagen geben. Der 18 Jahre alte Engländer wurde Zweiter, direkt vor Nationalspieler Jamal Musiala vom FC Bayern. Der US-Amerikaner Giovanni Reyna, ebenfalls Offensivstar beim BVB, wurde Neunter.

Lionel Messi adelt Robert Lewandowski

Das aber war nur das Vorprogramm. Am späten Abend gab es für Bayern-Star Lewandowski einen bitteren Moment: Im feinen dunkelblauen Smoking blickte er enttäuscht drein, als der Name seines Sitznachbarn Lionel Messi erklang.

Der Bundesliga-Torschützenkönig musste sich bei der von der französischen Fachzeitung „France Football“ durchgeführten Wahl mit dem zweiten Platz begnügen. Messi, der im Sommer Argentinien erstmals seit 28 Jahren zum Gewinn der Copa America geführt hatte, erhielt den Goldenen Ball bereits zum siebten Mal in seiner Karriere und richtete aufmunternde Worte an seinen Rivalen: „Es ist eine Ehre, mit Dir hier zu sein. Du hast Rekorde gebrochen und hättest es auch verdient gehabt, den Ballon d'Or zu gewinnen.“ Lewandowski durfte zuvor trotzdem noch auf die Bühne und wurde in einer neu eingeführten Auszeichnung als bester Torschütze des Jahres geehrt, was aber eher eine Art Trostpreis war. (fs mit dpa)

