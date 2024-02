Dortmund. Nach dem 2:3 gegen Hoffenheim rückt BVB-Trainer Edin Terzic wieder in den Fokus. Die Champions-League-Teilnahme könnte in Gefahr geraten.

Vielleicht trägt es zum Verständnis der aktuellen Lage der Dortmunder Borussia bei, sich noch einmal an Worte ihres Geschäftsführers Hans-Joachim Watzke aus dem vergangenen Sommer zu erinnern. Ehe die neue Spielzeit begann, hatte er natürlich noch den am letzten Spieltag der Vorsaison vergeigten Titel im Kopf, als er im Gespräch mit dieser Redaktion sagte: „Wir möchten natürlich wieder um die Meisterschaft mitspielen, diesmal möglichst mit einem anderen Ausgang. Es wäre schön, wenn wir uns belohnen würden und die Bundesliga erneut spannend wäre.“ Spannung könnte trotz derzeit acht Punkten Differenz im Duell zwischen dem Tabellenzweiten Bayern München und Spitzenreiter Bayer Leverkusen zwar noch aufkommen. Für den BVB jedoch ist die Schale mit 20 Zählern Rückstand auf die so souverän aufspielende Werkself außer Reichweite.