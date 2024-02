Dortmund. Borussia Dortmund will heute gegen die TSG Hoffenheim eine deutliche Leistungssteigerung zeigen. Die Partie live im Ticker

Schlecht ist die Bilanz von Borussia Dortmund in den bisherigen Wochen des Kalenderjahres nicht: Ungeschlagen geht der BVB heute in das Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim (17.30 Uhr/DAZN). Doch abseits der Ergebnisse präsentierte sich die Mannschaft von Trainer Edin Terzic zuletzt spielerisch oft schwach, sowohl gegen den VfL Wolfsburg als auch im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League bei der PSV Eindhoven zündeten die Dortmunder beim jeweils 1:1-Unentschieden kein fußballerisches Feuerwerk.

Der Live-Ticker: Borussia Dortmund gegen die TSG Hoffenheim

Eine Leistungssteigerung fordert Trainer Edin Terzic auch von seinem Kapitän Emre Can: Der Mittelfeldmann offenbarte technische Defizite, spielte viele ungenaue Pässe, brachte seine Mannschaft mit diesen Unsicherheiten wiederholt in Bedrängnis. Fehlt ihm etwa das nötige Selbstvertrauen in seiner Rolle? „Natürlich ist er selbstbewusst genug. Sonst kann man auf diesem Niveau nicht Fußball spielen“, sagte Terzic.

Can sei bei den aktuellen BVB-Problemen „Teil der Lösung“, meinte der 41-Jährige. „Wir wissen alle, dass wir anpacken müssen. In Wolfsburg hat es uns nicht gefallen. Da fordern wir natürlich von unserem Kapitän ein, dass er sich als Erster angesprochen fühlt.“

