Dortmund. Der BVB ist aus dem Tritt geraten. Trainer Edin Terzic nimmt vor dem Spiel gegen Hoffenheim seine Führungsspieler in die Pflicht.

Die bisherigen Resultate von Borussia Dortmund in diesem Jahr sollten den Klub-Verantwortlichen eigentlich keinen Grund zu größerer Nervosität geben. Der BVB ist 2024 noch ungeschlagen, belegt Tabellenplatz vier und hat das Viertelfinale der Champions League im Blick. Gleichwohl sind sind die Dortmunder nach ihrem famosen Start in 2024 mit drei Siegen aus drei Spielen zuletzt aus dem Tritt geraten. Spielerisch schwach präsentierten sie sich zuletzt in der Bundesliga-Partie beim VfL Wolfsburg sowie im Achtelfinal-Hinspiel der Königsklasse bei der PSV Eindhoven (jeweils 1:1). Trainer Edin Terzic und seine Führungsspieler rücken aktuell in den Fokus, und die jüngsten Aussagen dieser Beteiligten deuten darauf hin, dass die Stimmung beim BVB doch recht angespannt sein muss.