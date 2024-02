Dortmund. Die Winter-Zugänge Jadon Sancho und Ian Maatsen enttäuschten bei Borussia Dortmund zuletzt. Die linke BVB-Seite ist aktuell eine Problemzone.

Die zweite Episode des Engländers Jadon Sancho im Trikot von Borussia Dortmund hat ein Ablaufdatum. Dass der BVB den von Manchester United ausgeliehenen Flügelspieler über den 30. Juni 2024 hinaus bei sich beschäftigen wird, scheint unrealistisch. Eine Kaufoption für den 23-Jährigen besitzen die Dortmunder nicht, und ein Gesamtpaket aus Ablöse plus Gehalt würde sich der Fußball-Bundesligist vermutlich kaum noch leisten wollen. Weil sich Sancho aber einst in Dortmund einen Ruf als Ausnahmetalent erspielt hatte, zudem 2021 für 85 Millionen Euro nach Manchester transferiert worden war, sind die Erwartungen an ihm beim BVB weiter groß. Zuletzt konnte er diese nicht mehr erfüllen.