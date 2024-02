Dortmund. Der BVB trifft am Sonntag in der Fußball-Bundesliga auf die kriselnde TSG Hoffenheim. Trainer Edin Terzic spricht heute über die Partie.

Der BVB war nach dem 1:1 in der Champions League bei PSV Eindhoven mächtig sauer. Ein Elfmeterpfiff, der zum Ausgleich für die Niederländer führte, machte vor allem den Verursache Mats Hummels rasend. „Welch ein Witz von einem Elfmeter gegen uns!“, schimpfte der Routinier von Borussia Dortmund beim Kurznachrichtendienst X, der früher Twitter hieß: „Schon wieder!“

Doch die Wut nach der umstrittenen Entscheidung überdeckte den schwachen Auftritt des BVB in Eindhoven. Das Erfreulichste am Spiel war für die harmlosen Dortmunder das Ergebnis, das dem Revierklubs alle Chancen auf den Einzug ins Viertelfinale der Königsklasse ermöglicht.

In der Bundesliga reichte es zuletzt auch nur zu zwei Punkteteilungen in Heidenheim (0:0) und in Wolfsburg (1:1). Am Sonntag kommt die TSG-Hoffenheim nach Dortmund. BVB-Trainer Edin Terzic wird sich am Freitag zu dieser Begegnung äußer. Ab 14:30 Uhr sitzt er bei der Pressekonferenz auf dem Podium. Wir sind live dabei und berichten in diesem Artikel.

BVB-PK mit Trainer Edin Terzic heute im Live-Ticker

Der kommende Gegner steckt hingegen tief in der Krise. Seit acht Spielen ist die TSG Hoffenheim sieglos. Dennoch gibt sich Trainer Pellegrino Matarazzo weiter zuversichtlich. „Es liegt in allererster Linie an uns, was für eine Leistung wir auf dem Platz abliefern“, sagte der 46-Jährige vor dem Auswärtsspiel des Tabellenneunten am Sonntag beim Vizemeister Borussia Dortmund.

Für die Kraichgauer ist es das dritte Aufeinandertreffen mit den Schwarz-Gelben in dieser Saison nach dem Hinrunden-Duell (1:3) und dem Zweitrunden-Aus im DFB-Pokal (0:1). „Wir haben in den ersten beiden Spielen die Chancen auf einen Sieg gehabt“, betonte Matarazzo. An die Auftritte wolle sein Team anknüpfen, um die Trendwende zu schaffen - wenngleich es natürlich eine „Herausforderung ist, in Dortmund zu punkten oder gewinnen“.