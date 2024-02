Eindhoven. Nach dem 1:1 in Eindhoven zeigte sich Edin Terzic unzufrieden mit der Leistung seines Teams. Der BVB-Trainer beklagte viele Ballverluste.

Der äußerst strittige Elfmeter für die PSV Eindhoven war die eine Sache, über die sich Spieler und Verantwortliche von Borussia Dortmund ärgern durften. Die andere war die Leistung des BVB beim 1:1 (1:0) im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League. Und in erster Linie genau darauf kam Trainer Edin Terzic während der Pressekonferenz nach der Partie zu sprechen: „Wir haben es nach unserer Führung nicht geschafft, den Druck aufrechtzuerhalten. Besonders in der zweiten Halbzeit hatte PSV sehr viel Kontrolle“, stellte der 41-Jährige fest. „Wir mussten sehr viel verteidigen, sehr viel hinterherlaufen. Das hat uns nicht so gefallen.“

Der seit 22 Spielen mit 20 Siegen ungeschlagene Spitzenreiter der niederländischen Eredivisie brachte den Tabellenvierten der Bundesliga in erhebliche Schwierigkeiten. „Wir sind selbst nach unserer Führung in eine Situation gekommen, dass wir Bälle erobert haben, aber anstatt dann Konter zu fahren, die Bälle unnötigerweise verloren haben“, haderte Terzic. „Dann hat Eindhoven unsere eigenen Konter gekontert. Damit wird es natürlich schwer, denn dann gibt es kaum Entlastung. Wir haben es nicht geschafft, das Spiel in die Hand zu nehmen.“

Glückliche BVB-Führung zur Pause

Das war auch schon am vergangenen Wochenende beim für die Dortmunder enttäuschenden 1:1 in Wolfsburg nicht gelungen. Der BVB hatte dort nach dem 3:0-Sieg über den SC Freiburg einen Rückschlag erlitten. In Eindhoven unterliefen den Schwarz-Gelben nun immer wieder grobe Fehler im Aufbauspiel, die Führung zur Pause durch den Treffer des ehemaligen PSV-Profis Donyell Malen (24. Minute) war für den BVB eher glücklich.

Als BVB-Profi zurück in Eindhoven: Donyell Malen. © AFP | John Thys

Der umstrittene Elfmeter, den PSV-Kapitän Luuk de Jong verwandelte (56.), bedeutete den Ausgleich. Mit dem Remis befindet sich der BVB zwar in einer ordentlichen Ausgangslage für das Rückspiel daheim am 13. März, wird dabei aber womöglich auch eine bessere Leistung als am Dienstag abrufen müssen, um erstmals seit 2021 wieder das Viertelfinale der Königsklasse erreichen zu können.

Mehr zum BVB