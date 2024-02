Eindhoven. Ein Elfmeter beim 1:1 zwischen Eindhoven und Dortmund sorgt für Ärger. BVB-Torwart Alexander Meyer hätte sich eine weitere Überprüfung gewünscht.

Auch Alexander Meyer war mit der Elfmeter-Entscheidung, die zum Aufreger der Partie am Dienstagabend in Eindhoven wurde, ganz und gar nicht einverstanden. Der Ersatztorwart von Borussia Dortmund, der für den angeschlagenen BVB-Stammtorhüter Gregor Kobel unmittelbar vor dem Anpfiff in die Elf gerückt war, berichtete von seinen Bemühungen, den serbischen Schiedsrichter Srdjan Jovanovic davon zu überzeugen, seinen Pfiff zurückzunehmen. „Ich habe ihm ganz klar gesagt, dass ich es aus sieben, acht Metern klar gesehen habe. Manchmal kommt es mir so vor, dass sie auf der Ebene ein bisschen stur sind“ sagte der 32-Jährige. „Wir kennen das nicht so aus der Bundesliga. Da kann man schon ein bisschen mit ihnen reden.“