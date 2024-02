Eindhoven. Der BVB spielt in der Champions League 1:1 bei PSV Eindhoven. Ein Angreifer überzeugt, viele Mitspieler schwächeln. Die Einzelkritik

Alexander Meyer: Weil Gregor Kobel beim Warmmachen Muskelprobleme spürte, rutschte der nominelle Ersatzmann kurzfristig in die Startelf. Gegen das starke Pressing der PSV war das nicht zwingend ein Nachteil, da Meyer mit dem Fuß der stärkere Spieler ist. Auch mit den Händen zur Stelle, wenn er gebraucht wurde, was abgesehen von Flanken erstaunlich selten der Fall war angesichts der Überlegenheit der Gastgeber. Machtlos gegen de Jongs cool geschossenen Elfmeter (56.).

Note: 2,5

Julian Ryerson: Zeigte großen Einsatz, wetzte die rechte Seite rauf und runter, hatte in der Defensive aber massive Probleme mit Lozano, wusste sich oft nur durch ein Foul zu helfen. Vor dem 1:1 lief er außen nur hinterher (54.).

Note: 4,5

Mats Hummels: Immer dann in Schwierigkeiten, wenn er in Laufduelle mit den wuseligen Außenstürmern der Gastgeber musste, richtig gut aber, wenn es in Kopfballduelle ging - da war er der Turm in der Schlacht. Ein zu riskantes Rausrücken ermöglichte der PSV allerdings eine richtig gute Chance (36.). Mit einer seiner vielen Risikogrätschen traf er im zweiten Durchgang zwar zunächst den Ball, räumte aber auch Tillman voll ab - dafür gab Schiedsrichter Jovanovic einen diskussionswürdigen Elfmeter (54.).

Note: 2,5

Nico Schlotterbeck: Vergab vorne eine richtig gute Chance, sein Kopfball wurde zur Ecke abgefälscht (20.). Hinten mit ein, zwei Stellungsfehlern zu viel, die aber nicht bestraft wurden. Trat Tillman wuchtig um und sah eine Gelbe Karte mit Folgen - er wird im Rückspiel fehlen.

Note: 3,5

Ian Maatsen: Leistete sich in der eigenen Hälfte einige höchst gefährliche Ballverluste, die zu Großchancen der Niederländer führten (14./33.), auch im Stellungsspiel nicht immer optimal, weshalb über seine linke Abwehrseite immer wieder Gefahr entstand. Im Aufbauspiel war er auch schonmal besser.

Note: 5

Mehr News und Infos zum BVB

Emre Can: Spielte im Aufbau zu viele unsaubere Pässe, was man sich gegen das PSV-Pressing einfach nicht erlauben darf. Bekam seinen Sechserraum nicht immer geschlossen. Starke Balleroberung aber vor dem 1:0 (24.).

Note: 4

Marcel Sabitzer: Zeigt sehr viel Einsatz als Abräumer und Ballverteiler, machte das auch sehr ordentlich. Spitzelte den Ball vor dem 1:0 gedankenschnell zum Torschützen Malen (24.).

Note: 3

Donyell Malen: Der einstige PSV-Profi ist derzeit in guter Form und entsprechend selbstbewusst. Und dann schießt man auch Tore wie dieses 1:0, als er sich mit einem Haken ein wenig Raum verschaffte und einfach abdrückte. Von Dests Bein und der Latte flipperte der Ball ins Netz (24.). Mit seinem Tempo vorne immer wieder ein Gefahrenherd, arbeitete allerdings nicht konsequent nach hinten - und litt im zweiten Halbzeit daran, dass kaum noch Bälle nach vorne kamen.

Note: 2,5

Marco Reus (bis 62.): Ging vorne weite Wege, suchte immer wieder die Tiefe. Zwar erreichten ihn selten Anspiele, aber immerhin verschaffte er den Mitspielern so ein wenig Raum, weil er mindestens einen Verteidiger mitzog. Insgesamt aber mit viel zu wenig Einfluss auf das Spiel.

Note: 4

Jadon Sancho (bis 68.): Ein ungewohnt schlampiger Auftritt. Immer wieder dribbelte er sich fest, ein paar richtig aussichtsreiche Angriffe vertändelte er durch schlampiges Passspiel. Immerhin: In der Entstehung des 1:0 hatte er die Füße im Spiel (24.).

Note: 5

Niclas Füllkrug: Als endlich einmal eine zu ihm durchrutschte, fabrizierte er einen gewaltigen Querschläger. Kam selten in gefährliche Räume, die Eindhovener Abwehrspieler hatten ihn gut im Griff. Allerdings war er mit seiner Kopfball-Ablage auf Sabitzer wesentlich am 1:0 beteiligt (24.). Fleißig, aber wenig wirkungsvoll.

Note: 4,5

Julian Brandt (ab 62.): Kam für Reus.

Marius Wolf (ab 68.): Kam für Sancho. Ohne Note

Youssoufa Moukoko (ab 82.): Kam für Füllkrug. Ohen Note

Salih Özcan (ab 82.): Kam für Malen. Ohne Note