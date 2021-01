Achillessehne verletzt – BVB bangt um Axel Witsel

Verletzt am Boden: BVB-Mittelfeldspieler Axel Witsel.

Leipzig. BVB-Mittelfeldspieler Axel Witsel verletzt sich in Leipzig an der Achillessehne. Nun fürchtet man im Klub eine längere Pause.

Es war ein Bild, das niemandem bei Borussia Dortmund gefallen konnte: Axel Witsel lag plötzlich auf dem Rasen, ohne Einwirkung eines Gegenspielers war er zu Boden gegangen. 28 Minuten waren da gespielt gegen RB Leipzig. Von zwei Betreuern gestützt musste der Belgier vom Platz, das linke Bein konnte er dabei nicht aufsetzen. „Es sieht wohl nicht so gut aus“, fürchtete Kapitän Marco Reus.

BVB-Trainer Edin Terzic hatte auch noch keine exakte Diagnose, aber immerhin ein paar weitere Informationen parat: „Es ist wohl die Achillessehne, eine genaue Diagnose haben wir aber noch nicht“, sagte er, nachdem der 3:1 (0:0)-Sieg eingefahren war. „Wir müssen abwarten, wir hoffen und drücken die Daumen, dass es nicht lange dauert.“ Nur kurz hatte Terzic den Mittelfeldspieler ind er Kabine sprechen können, da war der Fuß schon dick in Eis gepackt. „Ich gehe davon aus, dass er mit uns zurückfliegt und die Untersuchung dann in Dortmund stattfindet“, sagte Terzic.

Das einzig Positive aus Dortmunder Sicht: „Emre Can ist dann reingekommen und hat ein sehr gutes Spiel gemacht“, lobte Terzic. „Er hat sich nahtlos eingefügt, darüber sind wir sehr glücklich.“ Can, zuletzt meist nur auf der Bank, dürfte in den kommenden Wochen häufiger gefordert sein – sollte sich Witsels Verletzung nicht überraschend als harmlos erweitern.

BVB-Trainer Edin Terzic hat im Mittelfeldzentrum einige Alternativen

Vermutlich kommt eine längere Pause auf den Belgier zu, der mit seiner Passicherheit ein wichtiger Pfeiler des BVB-Spiels ist – nun aber in wichtigen Partien fehlen dürfte: Nach dem Spiel gegen Mainz 05 am kommenden Wochenende beginnen die Englischen Wochen, dann geht es in der Bundesliga gegen die Spitzenteams Bayer Leverkusen und Borussia Mönchengladbach, im Pokal gegen den Zweitligisten SC Paderborn und im Champions-League-Achtelfinale gegen den FC Sevilla.

Neben Can hat Terzic aber noch einige Alternativen für das Mittelfeldzentrum: Jude Bellingham, der in Leipzig wegen einer Fußverletzung fehlte, aber bald zurückkehren soll, sowie Julian Brandt und Mahmoud Dahoud. Die beiden Nationalspieler allerdings saßen in den letzten Wochen nur auf der Bank oder gehörten gar nicht erst zum Kader.​