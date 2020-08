5:1! Der BVB zeigt dem MSV Duisburg die Grenzen auf

Duisburg. Der BVB ist seiner Favoritenrolle beim Vorbereitungsturnier in Duisburg gerecht geworden. Gegen den MSV setzte sich der BVB souverän durch.

Borussia Dortmund hat auch das dritte Testspiel der Saisonvorbereitung gewonnen: Beim Drittligisten MSV Duisburg gab es im Rahmen des Cup der Traditionen über zweimal 30 Minuten einen 5:1 (3:1)-Sieg. Dabei zeigte Der BVB vor allem vor der Pause wieder einmal große offensive Spielfreude - präsentierte sich hinten aber wieder einmal nicht ganz sattelfest.

25 Spieler hatte Trainer Lucien Favre mitgenommen nach Duisburg. Dan-Axel Zagadou, Thomas Meunier und Marcel Schmelzer fehlten verletzt. Kapitän Marco Reus, Mahmoud Dahoud und Neuzugang Reinier waren nicht mitgekommen, sie hatten am Vormittag individuell in Dortmund trainiert. Reus und Dahoud haben nach Verletzungen noch gewaltig Trainingsrückstand, Reinier ist erst seit kurzem in Dortmund und muss sich noch akklimatisieren.

MSV Duisburg kann dem BVB nur zu Beginn Paroli bieten

Akklimatisieren mussten sich auch die Dortmunder erst einmal in Duisburg: Nachdem sie recht luftig verteidigten flog eine Flanke in den Strafraum und wenig später flog auch MSV-Stürmer Vincent Vermeij nach einem Stoß von BVB-Rechtsverteidiger Mateu Morey – doch einen Strafstoß gab es nicht (3.).

Der BVB hatte zunächst seine Mühe gegen anfangs kompakt verteidigende und durchaus mutig auftretende Duisburger – fand nach einer Weile aber die Lücke, weil der Drittligist sich dann doch einfache Aussetzer erlaubte: Mirnes Pepic vertändelte am eigenen Strafraum den Ball, Thorgan Hazard nahm ihn auf und chippte ihn in den Lauf von Giovanni Reyna. Und der schoss kühl zum 1:0 ein (13.). Und kurz danach stand es schon 2:0: Jude Bellingham ging nach einem langen Ball links davon und flankte in die Mitte, wo Hazard routiniert abschloss (14.).

Da hatte der MSV recht nachlässig verteidigt – und in der 26. Minute wurde es noch luftiger. Jadon Sancho erlief einen Abpraller im Strafraum, weil sich kein MSV-Profi in Richtung Ball bewegte. Der Engländer dribbelte, verzögerte und schob dann lässig ein. Die deutliche BVB-Führung wurde dann aber noch einmal etwas weniger deutlich, weil Torhüter Marwin Hitz einen Rückpass verspringen ließ. Ahmet Engin nahm den Ball auf, tunnelte Hitz und schob locker ein (28.).

U19-Spieler Knauff trifft bei BVB-Debüt doppelt

Nach der Pause verflachte die Parte, nun war weniger Tempo in den Aktionen. Der BVB kontrollierte die Partie, erspielte aber nicht mehr ganz so viele Chancen. Und die wurden dann auch noch größtenteils vergeben. Bis zur 49. Minute: Thomas Delaney spielte einen langen Ball in Richtung Strafraum, MSV-Verteidiger Arne Sicker verpasste – und der eingewechselte U19-Spieler Ansgar Knauff traf bei seinem ersten Einsatz für die Profis zum 4:1. Und Knauff durfte sogar noch ein weiteres Mal jubeln: Manuel Akanji hämmerte einen Freistoß aus 25 Metern an die Latte, den Abpraller schob der U19-Spieler zum 5:1-Endstand ein (60.).

Für den BVB war es ein ebenso deutlicher wie verdienter Sieg. Und noch am Nachmittag steht der nächste Test auf dem Programm: Dann geht es ebenfalls in Duisburg gegen den niederländischen Erstligisten Feyenoord Rotterdam.

So spielten sie:

BVB: Hitz – Morey, Akanji, Hummels (31. Hippe), Schulz – Delaney, Bellingham – Sancho (31. Knauff), Reyna, Duman – Hazard

MSV: Weinkauf – Sauer, Volkmer (31. Schmidt), Gembalies (54. Williams), Sicker – Karweina (31. Scepanik), Krempicki, Pepic (31. Ghindovean) – Stoppelkamp, Vermeij, Engin