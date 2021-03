Live-Ticker 1:0 in Düsseldorf! BVB II marschiert in Richtung Aufstieg

Düsseldorf. Die U23 von Borussia Dortmund ist nicht zu stoppen. Auch bei Fortuna Düsseldorf II gab es einen Sieg. Die Dortmunder bauen den Vorsprung aus.

Fußball-Regionalligist Borussia Dortmund II hat am Samstag einen weiteren Schritt in Richtung Aufstieg gemacht. Bei der U23 von Fortuna Düsseldorf gab es einen 1:0-Auswärtssieg.

Während Verfolger Rot-Weiss Essen im Derby gegen Rot-Weiß Oberhausen (1:1) erneut Federn Aufstiegskampf gelassen hat, hat Spitzenreiter Borussia Dortmund II beim Tabellenfünften Fortuna Düsseldorf II einen knappen 1:0-Auswärtserfolg eingefahren. Es war bereits der 21. Saisonsieg für die Schwarz-Gelben.





Nach 20 Minuten steuerte Mittelfeldspieler Tobias Raschl den BVB auf die Siegerstraße: Dortmunds Richmond Tachie wurde im Düsseldorfer Sechszehner regelwidrig zu Fall gebracht. Schiedsrichter Martin Ulankiewicz zögerte keine Sekunde und entschied auf Strafstoß, den Raschl souverän in die Mitte verwandelte. In der Folge wurde das Spiel von Zweikämpfen geprägt, vieles spielte sich im Mittefeld ab, gefährliche Torszenen waren eher Mangelware – lediglich eine Torannäherung gab es noch in den ersten 45 Minuten, doch Raschl setzte einen Freistoß aus aussichtsreicher Position in die Mauer (29. Minute).

BVB-Keeper Unbehaun rettet auf der Linie

Die Gäste kamen anschließend bissig aus der Kabine, liefen die Fortunen hoch an und drückten auf das 2:0 – mehr als eine Halbchance durch Haymenn Bah-Traore sprang dabei zunächst aber nicht heraus (49.). Um ein Haar klingelte es auf der anderen Seite: Ein Klärversuch von Henri Weigelt landete fast im eigenen Netz, doch Torhüter Luca Unbehaun konnte die Kugel noch im letzten Moment auf der Linie klären. Einige Düsseldorfer protestierten anschließend, weil sie den Ball schon hinter der Linie gesehen hatten, doch das Schiedsrichter-Gespann ließ weiterspielen.

Die Partie blieb in der Folge umkämpft mit wenigen nennenswerten Torchancen. Weder der BVB noch die Fortuna kamen bis zum Schlusspfiff gefährlich vor das gegnerische Tor. Damit blieb es beim 1:0 für die Borussia, die damit den 21. Saisonsieg eintüten und die Tabellenführung festigen konnte.

Die Samstag-Ergebnisse der Regionalliga West im Überblick:

FC Schalke 04 II – Sportfreunde Lotte 4:1 (3:1)

SV Rödinghausen – 1.FC Köln II 4:1 (1:1)

SV Bergisch Gladbach 09 – Alemannia Aachen 0:0 (0:0)

SV Straelen – Wuppertaler SV 2:2 (0:2)

SV Lippstadt – Rot Weiss Ahlen 1:3 (1:0)

Fortuna Düsseldorf II – Borussia Dortmund II 0:1 (0:1)

Preußen Münster – Bonner SC 1:1 (0:0)

Borussia Mönchengladbach II – SC Wiedenbrück 0:1 (0:0)

Rot-Weiß Oberhausen – Rot-Weiss Essen 1:1 (0:1)