BVB, Schalke, MSV, RWO und Co. versteigern Masken

Oberhausen. BVB, Schalke, VfL Bochum, MSV, RWO und RWE haben sich unter dem Motto Fußball im „Wirgebiet“ gegen Corona für den guten Zweck zusammen getan.

Einmaliger Schulterschluss des Revierfußballs in der Coronakrise: Borussia Dortmund, Schalke 04, VfL Bochum 1848, MSV Duisburg, Rot-Weiss Essen und Rot-Weiß Oberhausen rufen ihre Fans auf, Schutzmasken zu tragen.

In der vom Regionalverband Ruhr (RVR) und Partnern ins Leben gerufenen Initiative „Hier ist das Wirgebiet“ lassen die Clubs limitierte Maskeneditonen im jeweiligen Vereins-Look versteigern, die aus echten Trikots geschneidert wurden. Unterstützt wird die Aktion von der FUNKE Mediengruppe.

Ein Zeichen des Zusammenhalts

Damit setzen die Vereine des Ruhrgebiets ein Zeichen des Zusammenhalts und werben für die weitere Beachtung der Hygieneregeln.

Fans der Traditionsclubs können insgesamt 660 Maskenunikate vom 28. Mai bis zum 15. Juni auf dem Auktionsportal United Charity ersteigern. Jede aus einem Originaltrikot gefertigte Mund-Nasen-Bedeckung ist mit einem Echtheitszertifikat versehen. Die Erlöse gehen an den Corona-Hilfsfonds „Wir im Revier“. So helfen die Proficlubs und der RVR Menschen im Ruhrgebiet, die durch die Corona-Pandemie finanziell in Not geraten sind.

Vereinslegenden werben für Corona-Hilfsfonds

Die Vereinslegenden Norbert Dickel (Dortmund), Martin Max (Schalke), Dariusz Wosz (Bochum), Joachim Hopp (Duisburg), Willi „Ente“ Lippens (Essen) und Mike Terranova (Oberhausen) treten als Botschafter auf. Sie machen unter anderem in einem Onlinefilm auf die gemeinnützige Versteigerung der Trikotmasken aufmerksam, die das im Ruhrgebiet beheimatete Modelabel „Grubenhelden“ geschneidert hat.

„In der Metropole Ruhr schlägt das Herz des Fußballs. So viele Spitzen- und Traditionsvereine und eine so große Sportbegeisterung wie im Ruhrgebiet gibt es sonst kaum in Deutschland. Fußball ist regionale Identität. Daher setzen die Revierclubs ein deutliches Zeichen: Corona besiegen wir nur gemeinsam“, so Karola Geiß-Netthöfel, Regionaldirektorin des Regionalverbandes Ruhr. „Die wichtigste Nebensache der Welt engagiert sich für die wichtigste Hauptsache der Welt: die Gesundheit.“

Aktionsfilm mit Vereinslegenden auf YouTube: