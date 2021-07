BVB, MSV Duisburg und VfL Bochum live im Free-TV und Live-Stream: Infos und Spielplan zum Cup der Traditionen

BVB-Kapitän Marco Reus während des erstes Dortmunder Test in der Vorbereitung beim FC Giessen.

Duisburg. Der Cup der Traditionen steht an. Beim Turnier in Duisburg treten der MSV, Borussia Dortmund und der VfL Bochum an. Alle Infos.

Drei Wochen vor dem Start der Fußball-Bundesligasaison ist es ein Highlight für Fans im Ruhrgebiet: Der Cup der Traditionen steht an. Beim kleinen Vorbereitungsturnier treten am Samstag Borussia Dortmund, der VfL Bochum und der MSV Duisburg gegeneinander an.

Und das Beste: Die Spiele von BVB, MSV und VfL werden live im Free-TV und im Live-Stream übertragen. Wie und wo Sie die Spiele sehen können, erklären wir Ihnen in diesem Artikel.

Cup der Traditionen mit BVB, VfL Bochum und MSV Duisburg: Die Rahmendaten

Datum: 17. Juli 2021

17. Juli 2021 Ort: Schauinsland-Reisen-Arena, Duisburg

Schauinsland-Reisen-Arena, Duisburg Zuschauer: 10.395

10.395 Beginn: 15.00 Uhr

15.00 Uhr Teilnehmer: MSV Duisburg, VfL Bochum, Borussia Dortmund

Cup der Traditionen: Der Spielplan

Vorweg: Anders als bei offiziellen Pflichtspielen werden die Partien beim Cup der Traditionen verkürzt ausgetragen. Statt 90 Minuten dauert ein Spiel nur 45 Minuten. Eine Halbzeitpause gibt es dementsprechend nicht.

15.00 Uhr: MSV Duisburg gegen Borussia Dortmund

16.00 Uhr: Borussia Dortmund gegen VfL Bochum

17.00 Uhr: MSV Duisburg gegen VfL Bochum

Der neue BVB-Trainer Marco Rose. Foto: dpa

Cup der Traditionen: BVB, VfL Bochum und MSV Duisburg live im Free-TV sehen

Wie bereits angedeutet, wird der Cup der Traditionen am Samstag live im Free-TV zu sehen sein. Der Sender Sky Sport News HD überträgt das Turnier schon ab 14.45 Uhr live. Nach kurzer Vorberichterstattung geht es schon um 15.00 Uhr mit dem Spiel zwischen Duisburg und dem BVB los.

Anders als die regulären Sky-Programme ist der Sender Sky Sport News HD auch im Free-TV empfangbar - BVB-Fans konnten davon schon am Dienstag profitieren, als dort auch das Dortmunder Testspiel gegen den FC Giessen (2:0) übertragen worden ist.

Ein Bild aus dem Bochumer Testspiel gegen Velbert. Robert Tesche (links) gibt Patrick Osterhage Anweisungen. Foto: firo

Cup der Traditionen im Live-Stream sehen: So geht’s

Auch von Unterwegs kann das Testspiel-Turnier an diesem Samstag geschaut werden. Der Sender Sky Sport News HD bietet auf seiner Homepage nämlich auch einen kostenlosen Live-Stream an. Ohne vorherige Registrierung oder ähnliches können so die Testspiele der Revierklubs MSV Duisburg, Borussia Dortmund und VfL Bochum geschaut werden.

