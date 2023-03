BVB II: 7000 Fans von Dynamo Dresden im Signal-Iduna-Park

Dortmund. Die U23 des BVB spielte am Sonntag in Dortmund vor einer besonderen Kulisse. 13.550 Fans kamen zur Partie gegen Dynamo Dresden.

Zum Heimspiel der Zweitvertretung von Borussia Dortmund in der 3. Liga gegen Dynamo Dresden verkündete der BVB einen neuen Zuschauerrekord für die U23-Spiele im Signal Iduna Park. Insgesamt 13.550 Fans versammelten sich am Sonntagnachmittag auf den Rängen.

Ansturm der Fans von Dynamo Dresden vor BVB-Spiel

Bereits im Vorfeld kündigte sich eine derartige Kulisse an. Der Ansturm auf die verfügbaren Karten für den Gästebereich seitens der Dresdener war groß. Das ursprünglich zur Verfügung gestellte Ticketkontingent wurde zweimal aufgestockt. Am Ende fanden 7249 Dynamo-Fans den Weg ins Bundesliga-Stadion der Borussen.

Mit über 7.500 Stimmen habt Ihr die Partie in Dortmund zu einem Heimspiel gemacht. Danke für Eure fantastische Unterstützung, liebe Dynamo-Fans. Kommt gut heim und füllt bitte noch den Auswärtsfragebogen vom @FanprojektDD aus. https://t.co/xJAhYlcBO4 #BVBSGD #sgd1953 pic.twitter.com/N8cpGDFiYA — SG Dynamo Dresden (@DynamoDresden) March 12, 2023

Doch nicht nur die Gäste aus Ostdeutschland präsentierten einen eindrucksvollen Fan-Auftritt. Auch Teile der aktiven Fanszene von Borussia Dortmund versammelte sich auf der Südtribüne, um ihre Amateure im Abstiegskampf zahlreich und lautstark zu unterstützen. Zu den Klängen der Vereinshymne zogen die Schwarz-Gelben zunächst einen großen Banner mit dem BVB-Wappen über die Kurve. Zum Einlauf der beider Mannschaften wurde Pyrotechnik gezündet. Nicht etwa auf Seiten der Auswärtsfans, sondern im Block 12 in der Dortmunder Südkurve. Schiedsrichter Steven Greif musste die Partie aufgrund der aufkommenden Rauchentwicklung für etwa zwei Minuten unterbrechen.

In der Anfangsphase präsentierte der Dresden-Block eine Choreografie, bestehend aus einem Meer aus Schals, welches sich über den gesamten Unterrang der Nordtribüne erstreckte. Anschließend wurden die Schals geschlossen durch die Luft gewirbelt. Auf den Rängen ging es also ordentlich zur Sache und auch die Partie startete turbulent.

Fans von Dynamo Dresden zündeten während des Spiels beim BVB II Pyrotechnik. Foto: Thorsten Tillmann / ffs

Die Ostdeutschen zündeten den Turbo, ließen sich von der Unterstützung tragen und führten bereits nach 17 Spielminuten mit 3:0 gegen die U23 des BVB. Der Stimmung im Dresden-Block kam der Spielstand natürlich zugute. Mit jedem Tor wurden die Fangesänge lauter.

Nach 90 Minuten durften die Sachsen schließlich einen 3:1-Sieg bejubeln. Gäste-Cheftrainer Markus Anfang zeigte sich von den SGD-Anhängern begeistert: „Wir sind hier in der 3. Liga und spielen gegen den BVB II. Wenn dann so viele Fans mitfahren, ist das etwas ganz Besonderes. Die Art und Weise wie sie uns unterstützt haben war fantastisch - auch noch nach dem Spiel. Wir sind glücklich, dass wir den Fans den Sieg schenken konnten und sie glücklich nach Hause fahren dürfen.“

Alle News zum Revierderby Schalke - BVB

Passend zum Erfolg ihrer Mannschaft präsentierten die SDG-Supporter in den Schlussminuten ihren legendären „Dy-na-mo“-Schlachtruf. Mit der Unterstützung in Dortmund hat die Dresdener Anhängerschaft einen neuen Drittliga-Saisonrekord in Sachen Auswärtsfahrer aufgestellt. Bislang lag dieser beim TSV 1860 München, den rund 6000 Löwen-Fans zum Gastspiel bei der Spielvereinigung Bayreuth begleiteten.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Fußball