BVB-Coach Terzic kritisiert Spielansetzung gegen Bremen

Dortmund In der nächsten Länderspielpause reist die Nationalmannschaft in die USA. Schon kurz nach der Rückkehr muss Borussia Dortmund gegen Werder Bremen antreten. Dem Revierclub passt das gar nicht.

Borussia Dortmund ist wegen der Ansetzung des Bundesligaspiels am 10. Oktober gegen Werder Bremen verstimmt.

Die Partie wurde nach der nächsten Länderspielpause mit der USA-Reise der Nationalmannschaft an einem Freitagabend angesetzt. „Es ist doch logisch, dass wir uns eher gewünscht hätten vielleicht lieber am Samstag zu spielen“, sagte BVB-Trainer Edin Terzic, fügte aber hinzu: „Aber das ist jetzt nicht mein Thema. Das Spiel findet in sechs Spielen statt. Wir spielen noch viermal in der BL und zweimal in der Champions League, bis es so weit ist.“

Streit mit DAZN

Laut Informationen der „Bild“-Zeitung hat Dortmunds Sportchef Sebastian Kehl wegen der Ansetzung bereits Kontakt zur Deutschen Fußball Liga aufgenommen. Der übertragende Streamingdienst DAZN plant demnach aber fest mit der Partie für den Freitag.

Auch die Ansetzung des Freitagspiels in dieser Woche zwischen Bayern München und Bayer Leverkusen hatte nach den gerade absolvierten Länderspielen für Unmut bei beiden Clubs geführt. Terzic hält die Fälle indes für nicht vergleichbar. „Bei beiden ist die Anzahl der Nationalspieler ähnlich. Beide Mannschaften trifft es daher gleich. Bei uns ist es dann anders, denn wir haben den größten Block jetzt bei der deutschen Nationalmannschaft gestellt und das Spiel findet jetzt nicht am Dienstag, sondern quasi am Mittwochmorgen statt und unsere Jungs werden erst sehr spät erwartet“, argumentierte Terzic.

Anstehende USA-Reise

Im Oktober reist das deutsche Nationalteam für zwei Spiele in die USA. Das zweite Duell mit Mexiko in Philadelphia wird nach deutscher Zeit erst um 2.00 Uhr am Mittwochmorgen ausgetragen.