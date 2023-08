Bundesliga-Tippspiel 2023/24: Mitmachen und Preise gewinnen!

Essen. Die Bundesliga-Saison startet – und mit ihr auch wieder unser Tippspiel. Auf die besten Tipper warten tolle Preise. Hier geht's zur Anmeldung.

Einfach und kostenlos anmelden, bequem online tippen, mit Kollegen und Freunden wetteifern – und mit etwas Glück starke Preise gewinnen: Unser Bundesliga-Tippspiel verspricht jeden Spieltag aufs Neue Spannung und Unterhaltung für Fußball-Kenner.

Kann der BVB den Bayern im Kampf um die Meisterschaft Paroli bieten? Wie schlägt sich der VfL Bochum? Diese und andere Fragen stellen sich zum heiß ersehnten Bundesliga-Auftakt. Manch einer verlässt sich auf sein Bauchgefühl, andere büffeln Statistiken und Fakten, um ihren Tipp abzugeben.

Die Teilnahme ist denkbar einfach: Sie müssen lediglich Mitglied unserer Tipprunde werden und bis zum Anpfiff des Spiels ihre Tipps eintragen. Wer schon in der letzten Saison teilgenommen hat kann sich einfach mit seinen Anmeldedaten einloggen und sofort lostippen.

Am Ende des Spieltags findet dann eine Wertung statt: Für die richtige Tendenz erhält der Tipper einen Punkt, bei richtiger Tendenz und Tordifferenz zwei Punkte, beim exakt richtigen Ergebnis-Tipp drei Punkte. Mit der Livescore-Funktion ist Hochspannung garantiert, denn mit Anpfiff kann jeder Spieler die Tipps der übrigen Teilnehmer sehen und mit jedem Tor ändert sich auch live die Punktewertung, da tut ein Gegentor in der letzten Minute dann gleich doppelt weh.

Mit der Tipp-Erinnerung werden Sie automatisch daran erinnert, wenn Sie für den kommenden Spieltag noch keine Tipps abgegeben haben.

Spaß, Spannung und tolle Preise

Das Tippspiel vereint die Nutzer von WAZ, NRZ, WR, WP, IKZ-online und RevierSport in einer Tipprunde, gesucht wird also nicht weniger als der beste Tipper aus dem Ruhrgebiet, vom Niederrhein und aus Westfalen. Weitergehende Informationen zu Regeln, Anmeldung und Teilnahmebedingungen sind auf der Tippspielseite zu finden.

Nicht nur der Spaß am Tippen und Wettfiebern macht den Reiz unseres Bundesliga-Tippspiels aus. Denn in Kooperation mit verschiedenen Partnern sind hochkarätige Preise zu gewinnen. So winkt dem Gesamtsieger ein einwöchiger Hausbooturlaub in Deutschland oder Frankreich im Wert von 2.000 Euro. Zudem gibt es u.a. hochwertige Elektro-Artikel und Hotel-Aufenthalte zu gewinnen. Ein Einstieg lohnt sich übrigens jederzeit, denn auch die jeweils Spieltagsbesten erhalten einen Preis.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Fußball