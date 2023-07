Buchanan wechselt von Werder zu Birmingham City

Bremen Der Wechsel von Lee Buchanan vom Fußball-Bundesligisten Werder Bremen zu Birmingham City ist perfekt. Der englische Zweitligist teilte mit, dass der 22 Jahre alte Verteidiger einen Vertrag bis 2028 erhält. Über die Ablösesumme wurde nichts verlautbart.

Buchanan war vor einem Jahr von Derby County zu den Bremern gekommen. Er absolvierte in der vergangenen Saison 21 Bundesliga-Spiele für Werder, stand aber nur zwei Mal in der Startelf. Er hatte in Bremen noch einen Kontrakt bis 2026.