Boateng verurteilt Rassismus gegen U17-Spieler

Frankfurt/Main Rassistische Beleidigungen gegen Fußballer sind mittlerweile leider Alltag. Vor allem in den sozialen Medien. Nachdem jetzt deutsche U17-Nationalspieler Opfer wurden, hat Jérôme Boateng Stellung bezogen.

Der frühere Fußball-Nationalspieler Jérôme Boateng hat sich entsetzt über die rassistischen Beleidigungen von U17-Nationalspielern gezeigt.

„Deutsche Jung-Nationalspieler, die nach einem Sieg bei der WM für Deutschland rassistisch beleidigt werden? Im Jahr 2023? Euer Ernst? Wann hört das jemals auf...!?“, schrieb der frühere Weltmeister (35) auf X (vormals Twitter).

Deutsche Jung-Nationalspieler, die nach einem Sieg bei der WM für Deutschland rassistisch beleidigt werden? Im Jahr 2023? Euer Ernst? Wann hört das jemals auf...!? 🤦🏾‍♂️😞😡 — Jérôme Boateng (@JeromeBoateng) November 23, 2023

Unter einem Bild von Charles Herrmann, Almugera Kabar, Paris Brunner (alle Borussia Dortmund) und Fayssal Harchaoui (1. FC Köln) hatten einige Nutzer des sozialen Netzwerks Facebool Hass-Kommentare veröffentlicht. Das Bild der vier Fußballer war nach dem 3:2-Sieg im Achtelfinale der U17-Weltmeisterschaft gegen die USA aufgenommen worden.

Der Deutsche Fußball-Bund verurteilte die rassistischen Beleidigungen und die Anfeindungen. „Wir sind stolz auf die Vielfalt in unserer U 17, die in Indonesien gerade ihr Herz auf dem Platz lässt. Der Einsatz für Vielfalt ist fest in der DFB-Satzung verankert - ebenso wie die Werte Toleranz und Respekt“, hatte der Verband am Mittwoch auf der offiziellen Facebook-Seite der DFB-Junioren geschrieben. „Wenn ihr diese Werte nicht teilt, dann entfolgt uns gern. Diskriminierende und rassistische Kommentare haben hier keinen Platz und werden dementsprechend gelöscht. Gegen beleidigende Inhalte werden wir rechtlich vorgehen.“